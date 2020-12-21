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понедельник, 21 декабря 2020 17:59

"Vоплі Vідоплясова" превратили колядку на эпическую роковую песню

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&quot;Vоплі Vідоплясова&quot; превратили колядку на эпическую роковую песню
VV впервые выполнили коляда "Добрый вечер" прошлого Рождества. Фото: предоставлено пиар-агентом группы

Группа "Vоплі Vідоплясова" презентовала колядку "Добрый вечер" в хард-рок версии.

Именно сейчас "Vоплі Vідоплясова" хотят напомнить украинском, что год хорошо начинать не с доедания засохшего оливье и допивания шампанского без пузырьков, а из светлой коляды.

Коляда, пение во славу рождения Христа, очищает и освобождает от всего лишнего. Олег Скрипка исполнял эту колядку во время зимней "Страны грез". А VV впервые выполнили коляду "Добрый вечер" прошлого Рождества в Сочельник. И тогда магия древней песни навеяла музыкантам несколько неожиданную идею. Эксперимент с легкой руки музыкантов воплотился в песню.

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Артист Sysuev опубликовал сингл "Різдвяна Сторі", в котором ярко отражена эмоция любви, как необычная и красивая зимняя история. В ней артист приглашает не только послушать интересный трек, но и разделить его личный опыт непростых отношений с бывшей девушкой - итальянской актрисой.

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