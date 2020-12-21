"Рождественская стори". Sysuev рассказал о рождественской любви

Артист Sysuev опубликовал сингл "Різдвяна Сторі", в котором ярко отражена эмоция любви, как необычная и красивая зимняя история. В ней артист приглашает не только послушать интересный трек, но и разделить его личный опыт непростых отношений с бывшей девушкой - итальянской актрисой.

В композиции артист совмещает R&B и Soul с красивой и запоминающейся мелодией, нежной и изысканной, как вельветовая ткань. Песня была эксклюзивно представлена в рамках проекта "Кришталеві Візерунки" от YouTube-канала MVUA.

"Різдвяна Сторі" — это, конечно же, история любви. История глубокая, чувственная, близкая и понятная миллионам слушателей. Этот трек посвящён всем тем, кто хотя бы раз встречал человека, с которым можно надолго спрятаться от всего мира, от проблем. И особенно хорошо, когда все это происходит на Рождество", – рассказывает Sysuev.

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Обложка сингла создана талантливым дизайнером Arsyad Lavidhi из Нью-Йорка.

Артист Sysuev представляет сингл Girl, в котором удачно сочетаются жанры Pop, R&B и House. Релиз артиста имеет более танцевальное звучание. Интересные инструментальные и вокальные мелодии, эйфорические биты и синтезаторы - все это создает ощущение, что артист вроде бы рядом с тобой на коктейльной вечеринке.