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вторник, 02 октября 2018 21:45

Два композитора любили одну женщину: в Киеве сыграют уникальный концерт

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Два композитора любили одну женщину: в Киеве сыграют уникальный концерт
Игорь Рябов (слева) и Андрей Кошман сыграют Шумана и Брамса. Фото: karabas.com

12 октября в столичном Доме актера солист формации Nova Opera, баритон Андрей Кошман в сопровождении пианиста Игоря Рябова выполнят самый известный цикл Роберта Шумана "Любовь поэта", который прозвучит вместе с последней вокальной работой Иоганнеса Брамса "Четыре строгих напева".

Этот концерт - рассказ о любви двух композиторов к пианистки Клары Вик.

Первое из произведений написал Шуман в год женитьбы с Вик, которая на протяжении жизни была его единственной любовью. 1840-й считают "годом песен" Шумана. За этот период композитор написал большинство своих вокальных произведений. Композитора заинтересовало "Лирическое интермеццо" из "Книги песен" Генриха Гейне, где поэт воспевает любовь, что вечно и бессмертным, несмотря на все страдания. Так возникла "Любовь поэта".

Клара Вик познакомилась с Иоганнесом Брамсом, который был на 14 лет моложе нее, в 1853 году. Молодой композитор влюбился в талантливую пианистку. После смерти Шумана в течение 40 лет были вместе.

Свой последний вокальный цикл "Четыре строгих напева" Брамс написал на основе библейских текстов. Это философское произведение, которое по жанру приближается к сольной кантате. В первых трех частях использованы тексты из Ветхого Завета. Это размышления о жизни и смерти. В музыке ощутима близость расставания Клары и Брамса.

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До 8 октября в Киеве пройдет форум академической украинской классической музыки - 29-й Международный фестиваль "Киев Мюзик Фест2018". Это 5 симфонических, 7 хоровых, 10 камерных концертов, более 700 участников, музыка 10-ти стран: Украины, Польши, Израиля, Германии, США, Великобритании, Швейцарии, Канады, Франции, Китая.

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02
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