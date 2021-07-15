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пятница, 16 июля 2021 00:45

Драма об украинской гимнастке получила награду в Каннах

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Драма об украинской гимнастке получила награду в Каннах
"Ольга", драма про украинскую гимнастку и Евромайдан, получила приз за лучший сценарий в программе "Неделя критики" Каннского международного кинофестиваля. Фото: semainedelacritique.com

Украино-швейцарско-французский фильм "Ольга" Эли Граппа получил приз за лучший сценарий в программе "Неделя критики" Каннского международного кинофестиваля.

Юная гимнастка разрывается между изнурительными тренировками в Швейцарии и волнением за мать-журналистку, освещающую события Евромайдана, по сюжету.

"Показать страсть тинейджера, ее силу и внезапный конфликт между личным и коллективным", - рассказывает Эли Грапп о задачах, которые ставил перед собой во время работы над "Ольгой". - "Исследовать потенциальную связь между географическими и личными границами. Сделать фильм об изгнании, с героиней, которая разрывается между несколькими вариантами собственной принадлежности и сталкивается с геополитикой. Как она примирит личные желания с течением истории? Считаю, что и сегодня это универсальный вопрос".

Главную роль в фильме сыграла гимнастка из Луганска Анастасия Будяшкина. Является воспитанницей киевского Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного.

"Ольга" выйдет в украинский прокат в феврале 2022 года.

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"Неделя критики" - одна из самых авторитетных конкурсных программ Каннского кинофестиваля.

В 2014-м Гран-при этой секции получил фильм Мирослава Слабошпицкого "Племя".

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