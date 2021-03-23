Довженко-Центр вернул в Украину утерянный фильм

Харьковская актриса Елена Валерская играет главную роль в немой ленте 1927-го "Кира Киралина", которую вернули в Украину из Германии. Фото: Довженко-Центр.

Довженко-Центр вернул в Украину фильм "Кира Киралина" 1927-го производства Всеукраинского фотокиноуправления.

Картина прибыла в фильмофонд из Бундесархива, Германия, по запросу Довженко-Центра. Длина пленки - 1538 м.

"Кира Киралина" - последняя и единственная сохранившаяся кинолента авангардного театрального режиссера Бориса Глаголина, а также одна из немногих работ в украинском кино художника Роберта Шарфенберга, который работал с Бертольдом Брехтом.

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В основе сюжета роман румынского писателя Панаита Истрати. Чтобы рассчитаться с долгами, родители еще до рождения продают свою дочь Киру старому каретнику - богачу Ставро. Когда девушке исполнилось 13 лет, Ставро взял ее в жені, у них рождаются дети. Постоянные унижения толкают Киру на путь разврата.

Главную роль исполнила актриса харьковского Театра им. И. Франко Елена Валерская. Вероятно, это единственное ее появление на кинопленке, которое сохранилось. В картине также появляется звезда крымскотатарского кино 1920-х Хайри Эмир-заде, известный по фильму "Алим" 1926-го.

Ранее Довженко-Центр вернул в Украину фильм "Тарас Трясило" 1926-го и "Человек и обезьяна" 1928-го. Их репремьеры с современными саундтреками состоятся в этом году. "Тарас Трясило" создали по одноименной поэме Владимира Сосюры о борьбе казаков во главе с гетманом Тарасом Трясило против польской шляхты в XVII в. Фильм нашли в 1998 году во Франции, где он хранился под названием "Татары". Научно-популярный фильм "Человек и обезьяна" находился в Национальном киноархиве Японии.