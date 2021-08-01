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понедельник, 02 августа 2021 01:27

Дом, в котором вырос Курт Кобейн, признали памятником культуры

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Дом, в котором вырос Курт Кобейн, признали памятником культуры
Скриншот с видео/Youtube

В США дом, в котором рос лидер группы Nirvana Курт Кобейн, официально внесли в реестр наследия, то есть признали памятником культуры.

Об этом пишет The New York Post. Решение принял Департамент археологии и сохранения исторического наследия штата Вашингтон. Дом расположен в городе Абердин. Он состоит из одного этажа и чердака и был построен еще в 1923 году. Кобейн жил там с 1968 по 1984 год.

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Нынешний совладелец дома купил здание у семьи Кобейна в 2018 году за $225 тысяч и начал ее реставрировать. Отмечается, что с весны 2022 года в нем начнут проводить частные экскурсии.

Любимый замок принца Чарльза продают всего за 1 фунт.

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