Любимый замок принца Чарльза продают всего за 1 фунт

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Любимый замок принца Чарльза продается всего за 1 фунт или $1,4, но он требует ремонта на сумму $28 млн.

Разваливающийся замок Кинлок на острове Рам в Шотландии, принадлежащий британскому государственному предприятию NatureScot, выставлен на продажу. Об этом пишет Daily Star.

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120-летний замок любимое место принца Уэльского, который имел планы по его спасению, но так и не смог их реализовать. NatureScot ищет частное лицо, благотворительный фонд или частную компанию, чтобы купили здания с дальнейшим ремонтом. Любые потенциальные покупатели должны доказать, что у них есть деньги, необходимые для сохранения здания.

Замок Кинлох построил мультимиллионер, сэр Джорджем Буллоу между 1897 и 1900 годами. Он предлагал гостям возможность заняться спортом и охотой.

Между сынами Чарльза, принцами Вильямом и Гарри, уже три года напряжённые отношения. Принц Уильям отказался мириться с младшим братом, принцем Гарри. О конфликте рассказал королевский эксперт Ричард Эден.