Принцы Уильям и Гарри три года находятся в напряженных отношениях

Принцы Уильям и Гарри могут помириться с 2018 года. Фото: Reuters

Принц Уильям отказался мириться с младшим братом, принцем Гарри.

О конфликте рассказал королевский эксперт Ричард Эден в программе Palace Confidental.

По его словам, у внуков королевы Великобритании Елизаветы II так и не произошел разговор, который мог бы поставить точку в напряженных отношениях.

На прошлой неделе братья открыли памятник своей матери, принцессе Диане. Тогда Уильям и Гарри обсуждали футбол и другие события, не связанные с их ссорой.

"Какие бы разговоры не велись между принцами, они были несерьезными. Уильям знает, Меган Маркл должна быть рядом, чтобы обсудить проблемы. Потому что все сказанное должно пройти через нее", - отметил королевский эксперт.

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Отец Уильяма и Гарри, принц Чарльз, специально уехал из Лондона на время визита младшего сына. Такое решение он принял из-за ссоры.

Сейчас принц Гарри вернулся в США к Меган Маркл и детям.

Конфликт принца Гарри и принца Уильяма произошел еще осенью 2018 года. Личный секретарь Уильяма доложил принцу о жалобах персонала дворца на Меган Маркл. Двум пришлось уволиться, а третью помощницу бывшая американская актриса продолжала угнетать и унижать, подрывая ее уверенность в себе. Уильям немедленно позвонил младшему брату. Однако Гарри обиделся и выступил в защиту жены, которую обвинили в буллинге. В результате разговор закончился тем, что разъяренный Гарри бросил трубку. Он был уверен в том, что нападки Уильяма на Меган объясняются тем, что она показала, как хорошо умеет общаться с людьми и идеально выполнять "королевскую работу", напоминая их мать, принцессу Диану. А Уильям просто ревнует к ее популярности. Тогда же, по некоторым данным, в разговоре принцев прозвучало и слово "расизм". Гарри считает, что его жену недолюбливают во дворце из-за ее афроамериканского происхождения.