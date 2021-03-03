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среда, 03 марта 2021 14:11

Договорились обойтись на съемках без секса

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3 марта 1985 года на американском телеканале ABC вышла 1-я серия сериала "Агентство "Лунный свет". За месяц стала лидером телеэфира. В Украине показывали на телеканал "1+1" в 2000-х.

Богатая топ-модель Меди Хейс стала известной благодаря рекламе шампуня "Лунный свет". Бухгалтер украл у нее все состояние и бежал в Южную Америку. Девушка решает открыть детективное агентство. Его руководитель Дэвид Эдисон убеждает Меди самой стать детективом и возглавить организацию, по сюжету.

Главные роли воплотили Сибилл Шеперд и Брюс Уиллис. Последний из неизвестного тогда нью-йоркского актера стал звездой. Впоследствии рассказал, что в "Агентстве "Лунный свет" играл самого себя: товарищеского выходца из рабочей семьи, который любит выпить и подраться с посетителями "Кафе Сентрал", где работал барменом. Параллельно играл в спектаклях и снимался в рекламе джинсов.

"Когда я переехал в Лос-Анджелес, то был поражен, насколько агрессивна здесь пресса. Журналисты никому не дают прохода, потому что организаторы телешоу не платят за видеосъемку звезды баснословные суммы. Я не хотел, чтобы эти люди на мне наживались. Я мечтал играть в кино, быть актером, но не думал, что знаменитостям так трудно жить. Я просто радовался, что имею постоянную работу", - говорил тогда Брюс Уиллис.

Автор: eInvestigator.com
  Сибилл Шеперд и Брюс Уиллис сыграли детективов в сериале "Агентство" Лунный свет". По сценарию, их отношения должны были перетечь от ненависти к роману. На съемочной площадке же актеры постоянно ссорились. В американских СМИ писали, что Шеперд завидовала Уиллису, что получил премию "Эмми". Из-за конфликтов и падения рейтингов сериал пришлось закрыть.
Сибилл Шеперд и Брюс Уиллис сыграли детективов в сериале "Агентство" Лунный свет". По сценарию, их отношения должны были перетечь от ненависти к роману. На съемочной площадке же актеры постоянно ссорились. В американских СМИ писали, что Шеперд завидовала Уиллису, что получил премию "Эмми". Из-за конфликтов и падения рейтингов сериал пришлось закрыть.

Сибилл Шеперд, которая воплотила Меди Хейс, дважды получила за эту роль "Золотой глобус". Завидовала Брюсу Уиллису, что он получил премию "Эмми". Также призналась в автобиографии, что едва не стали любовниками во время съемок. Договорились обойтись без секса, потому что это навредило бы сериалу.

До этого Сибилл встречалась с Элвисом Пресли, актером Джеком Николсоном. Отказала в свидании Роберту де Ниро при создании фильма "Таксист". Не разговаривал с ней до конца съемок.

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Создатель "Агентства "Лунный свет"- Глен Гордон Кэрон. Признавался, что его вдохновил спектакль по Шекспиру "Укрощение строптивой". Увидел версию, в которой играли Мерил Стрип и Рауль Хулия.

Сериал "Агентство "Лунный свет" просуществовал 4 года. Закрылся 1989 года. Сторонники считали, что в этом виновата Деми Мур, с которой Брюс Уиллис начал встречаться во время съемок. Расстались 2000 года.

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Дата
03
марта

Договорились обойтись на съемках без секса

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