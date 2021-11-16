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Для The Weeknd и Post Malone: украинка Таню Муиньо сняла кровавый клип-экшн

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Для The Weeknd и Post Malone: украинка Таню Муиньо сняла кровавый клип-экшн
The Weeknd и Post Malone выпустили кровавый клип. Фото: instagram.com/theweeknd

Одесский режиссер Таню Муиньо сняла видеоработу для дуэтного сингла One Right Now американского рэпера Post Malone и канадского исполнителя The Weeknd.

Ролик опубликовали в YouTube Post Malone. Премьерой оба исполнителя поделились в Instagram. Клип, в котором показали множество перестрелок, собрал более 1,6 млн просмотров менее чем за сутки.

Ссылкой на видео также поделилась украинка.

"Вы можете в это поверить? Я до сих пор нет. Спасибо всей команде. Это было сложно и безумно, но мы справились", - написала Муиньо в сети.

Ролик вызвал ажиотаж среди фанов певцов:

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"Люблю это видео", "Оно убийственно", "Фейерверк", "Легендарно", "Это музыкальное видео заслуживает Оскара".

Клип украинского режиссера Таню Муиньо получил награду MTV Europe Music Awards 2021. Видео на песню Montero (Call Me By Your Name) рэпера Lil Nas X получило примию в категории "Лучшее видео".

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