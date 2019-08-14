Disney планирует снять анимационный ремейк "Бэмби"

 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Просмотров: 1053
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Просмотров: 1251
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 954
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6075
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
10 Просмотров: 1503
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 900
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1548
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3132
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2205
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 5139
Фото
Все фото
30
8
3
23
6
Назвали важнейшие фильмы последних 30 лет
Назвали важнейшие фильмы последних 30 лет
Экстремальное мини и глубокое декольте: какими сексуальными нарядами удивляли звезды на Teen Choice Awards 2019
Экстремальное мини и глубокое декольте: какими сексуальными нарядами удивляли звезды на Teen Choice Awards 2019
Россия пытается монополизировать славянство - режиссер сериала &quot;Славяне&quot;
Россия пытается монополизировать славянство - режиссер сериала "Славяне"
Нашли уникальный скифский курган с золотыми украшениями
Нашли уникальный скифский курган с золотыми украшениями
The Guardian опубликовало комикс об Евромайдане
The Guardian опубликовало комикс об Евромайдане
Видео
Все видео
Детское Евровидение-2019: дочь Кошевого стала финалисткой Нацотбора
Детское Евровидение-2019: дочь Кошевого стала финалисткой Нацотбора
HBO показали кадры из новых сериалов телеканала
HBO показали кадры из новых сериалов телеканала
Украинский фильм номинировано на "Оскар"-2020
Украинский фильм номинировано на "Оскар"-2020
Ню-метал группа Slipknot выпустила альбом впервые за 5 лет
Ню-метал группа Slipknot выпустила альбом впервые за 5 лет
"Танцы со звездами": рассекретили имена всех участников проекта
"Танцы со звездами": рассекретили имена всех участников проекта
Интервью
1/5
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Просмотров: 1053
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6075
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4655
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4221
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 873
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
12 августа 2019
Просмотров: 675
Лого і типи
Поточний футбольний чемпіонат України розпочався зі скандалу. П'ять із дванадцяти команд-учасниць відмовилися від послуг "офіційного мовника" в особі ...
среда, 14 августа 2019 16:23

Disney планирует снять анимационный ремейк "Бэмби"

  Комментировать
Disney планирует снять анимационный ремейк &quot;Бэмби&quot;
Disney использует технологию гиперреалистичности для ремейка "Бэмби". Фото: crosti.ru

Компания Disney планирует переснять культовый мультфильм "Бэмби".

Новость сообщило издание We Got This Covered.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самый успешный ремейк: "Король Лев" бьет рекорды

Картина переснимут с использованием технологии гиперреалистичности в изображении животных.

Эту технологию использовали для анимационного ремейка мультфильма "Король Лев".

Особенностью "Бэмби" станет наличие людей в ленте.

Пока компания Disney не дает комментариев по поводу ремейка мультфильма о олененке.

Недавно британский художник Том Уорд перенес диснеевских персонажей в наше время, чтобы показать, что сегодня они жили бы совсем иначе. Проблемы современного мира в иллюстрациях Тома не смогли обойти стороной любимых героев мультфильмов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Disney планирует снять анимационный ремейк "Бэмби"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
августа

Запретили поступать в университеты людям, которые не служили в армии

"За дерзкие поступки и непослушание" - как императрица объяснила ликвидацию Сечи

Бубка сенсационно выиграл первый Чемпионат мира

Украинцы отклонили ультиматум Германии

Военные отстранили президента через год после избрания

Самое читаемое
Инстаграм vs реальность: как блогеры фотошоплят фотографии до неузнаваемости
Инстаграм vs реальность: как блогеры фотошоплят фотографии до неузнаваемости
19
 Просмотров: 41895
Дворцы и базары - показали старинные фото Крыма
Дворцы и базары - показали старинные фото Крыма
20
 Просмотров: 24772
Сердце Александра Лисогора остановилось в операционной
Сердце Александра Лисогора остановилось в операционной Просмотров: 18657
Собака-многоножка и котик-многоножка - реакция сети на радиационный взрыв под Архангельском
Собака-многоножка и котик-многоножка - реакция сети на радиационный взрыв под Архангельском
7
 1 Просмотров: 18263
В Украине объявили штормовое предупреждение
В Украине объявили штормовое предупреждение Просмотров: 13995
Культура
Противостояние влиянию России: США дало украинским режиссерам гранты
Противостояние влиянию России: США дало украинским режиссерам гранты Просмотров: 36
Детское Евровидение-2019: дочь Кошевого стала финалисткой Нацотбора
Детское Евровидение-2019: дочь Кошевого стала финалисткой Нацотбора
 Просмотров: 675
Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование
Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование 1 Просмотров: 1224
Назвали важнейшие фильмы последних 30 лет
Назвали важнейшие фильмы последних 30 лет
30
 Просмотров: 2259
В Украине запустился бесплатный онлайн-курс для художников
В Украине запустился бесплатный онлайн-курс для художников Просмотров: 144
Больше всего комментируют
23
Россиянам станет проще получить украинское гражданство. Зеленский подписал указ
6
На Портнова подали заявление в ГБР - в ней упоминается Зеленский
5
Не обязана - в Киеве работница кафе отказалась обслуживать клиента из-за языка
4
Ажиотаж вокруг полиграфа - это пиар-ход — адвокат Порошенко
3
Россияне даже в Библии увидели экстремизм
Голосов: 433
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua