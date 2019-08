Disney планирует снять анимационный ремейк "Бэмби"

Disney использует технологию гиперреалистичности для ремейка "Бэмби". Фото: crosti.ru

Компания Disney планирует переснять культовый мультфильм "Бэмби".

Новость сообщило издание We Got This Covered.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самый успешный ремейк: "Король Лев" бьет рекорды

Картина переснимут с использованием технологии гиперреалистичности в изображении животных.

Эту технологию использовали для анимационного ремейка мультфильма "Король Лев".

Особенностью "Бэмби" станет наличие людей в ленте.

Пока компания Disney не дает комментариев по поводу ремейка мультфильма о олененке.

Недавно британский художник Том Уорд перенес диснеевских персонажей в наше время, чтобы показать, что сегодня они жили бы совсем иначе. Проблемы современного мира в иллюстрациях Тома не смогли обойти стороной любимых героев мультфильмов.