Disney планирует снять анимационный ремейк "Бэмби"

Компания Disney планирует переснять культовый мультфильм "Бэмби".
Новость сообщило издание We Got This Covered.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самый успешный ремейк: "Король Лев" бьет рекорды
Картина переснимут с использованием технологии гиперреалистичности в изображении животных.
Эту технологию использовали для анимационного ремейка мультфильма "Король Лев".
Особенностью "Бэмби" станет наличие людей в ленте.
Пока компания Disney не дает комментариев по поводу ремейка мультфильма о олененке.
Недавно британский художник Том Уорд перенес диснеевских персонажей в наше время, чтобы показать, что сегодня они жили бы совсем иначе. Проблемы современного мира в иллюстрациях Тома не смогли обойти стороной любимых героев мультфильмов.
Комментарии