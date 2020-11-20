"Дисней" и Стив Джобс создали мультик

Игрушки оживают, но их хозяева об этом не знают. Ковбой Вуди и Базз Лайтер соревнуются за внимание мальчика Энди, по сюжету мультфильма "История игрушек". Фото: Youtube

22 ноября 1995 года вышел в прокат мультфильм "История игрушек". Это первый полностью компьютерный анимационный фильм. Также это первый мультик, который номинирован на "Оскар" в категории "Лучший сценарий".

Игрушки оживают, но их хозяева об этом не знают. У Энди есть любимая - ковбой Вуди. На день рождения дарят космического рейнджера Базза Лайтера. Между игрушками начинается борьба за внимание мальчика, по сюжету.

Вуди озвучил Том Хэнкс. В следующем году снялся в мелодраме "Форрест Гамп". Спешил завершить работу в мультфильме, чтобы не отвлекаться на комедию в перерывах от серьезной роли.

Главным женским персонажем должна была стать куклы Барби. Компания Mattle отказалась предоставить права на персонажа. Утверждали, что Барби не имеет личность, лучше позволить детям самим представлять ее характер. Тогда главной героиней сделали пастушку из сказки Ганса Христиана Андерсена. Когда же "История игрушек" стала успешной, Mattle попросили дать Барби полноценную роль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лента о футболе выходит в прокат

Разработка каждого кадра занимала от 4 до 13 часов. Над мультфильмом работали совместно студии Disney и Pixar. Последней в то время владел Стив Джобс. Поэтому в некоторых сценах появляется макбук. В дальнейшем Джобс позволял изображать гаджеты Apple только с хорошими персонажам.

Один из злодеев ленты - мальчик Сид Филлипс, который калечил игрушки. Его срисовали с реального работника Pixar, который любил разбирать игрушки и делать с их деталей причудливых созданий.

В каждый мультфильм Pixar вставляют отсылки к студии. В "Истории игрушек" курьер пиццерии спрашивает, как проехать до бульвара Вест Каттинг. Это адрес студии Pixar в Ричмонде, штат Калифорния.

Впервые в истории студии Pixar главным героем мультика стал представитель ЛГБТ. Грег пытается скрыть намеки на собственную гомосексуальность. Он загадочно обменивается телами со своей собакой. А потом осознает, что не должен скрывать от родителей то, кем есть на самом деле, по сюжету.