Кадр из фильма "В радости, и только в радости". реж. Марина Рощина

12 июня состоится показ "Современное Украинская Кино: короткометражки про родителей и детей" в центре современного искусства PinchukArtCentre. 5 коротких фильмов, объединенных темой проблемы взаимопонимания между близкими родственниками. После сеанса пройдет обсуждение картин с режиссерами. Начало в 20:00, вход свободный при условии регистрации на сайте http://new.pinchukartcentre.org/.

В программу войдут фильмы:

"Сын", реж. Филипп Сотниченко, 16 мин., 2015

На фоне политического кризиса происходит развод молодой пары. Жена хочет забрать дочь и уехать из Украины. Муж против.

"Хлам", Татьяна Симон, 16 мин., 2015.

Взрослая сестра и брат-подросток приезжают на пустырь, чтобы разобрать вещи умершего отца. Из-за разницы в возрасте они не могут найти общий язык. Советские вещи отца представляют еще одну сторону конфликта поколений.

"Связь", Жанна Озерная, 30 мин., 2018.

Девушка в течение года пытается признаться родственникам, что лесбиянка. Знает, что ее не примут. Но сможет ли девушка простить такое отношение к себе?

"Вне зоны", Никон Романченко, 27 мин., 2018.

Сын Любы находится в зоне боевых действий, не выходит на связь. Мать бросает все и отправляется на поиски.

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"В радости и только в радости", Марина Рощина, 27 мин., 2018.

Мать-одиночка Катя не может признаться любимому в том, что есть сын. Отношения развиваются быстро, поэтому завести разговор о ребенке все труднее.

Фильм "В радости и только в радости" режиссера Марины Рощиной получил главный приз Национального конкурса 48 международного фестиваля дебютных фильмов "Молодость" и награду в размере 50 тыс. грн. Проходил в Киеве с 25 мая по 2 июня.