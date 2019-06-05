Девушка в течение года пытается признаться родственникам, что лесбиянка

 
Ексклюзивы
1/5
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 207
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
Просмотров: 2025
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
1 Просмотров: 4599
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 3177
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 2133
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
1 Просмотров: 7551
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 1143
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 4645
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2970
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
3 Просмотров: 2772
Фото
Все фото
16
11
8
3
21
Опера GAZ возродит на сцене авангард 1920-х
Опера GAZ возродит на сцене авангард 1920-х
&quot;Под пиво пойдет&quot;: в Украине и за рубежом обсуждают сериал &quot;Чернобыль&quot;
"Под пиво пойдет": в Украине и за рубежом обсуждают сериал "Чернобыль"
Анджелина Джоли резала себя ножом
Анджелина Джоли резала себя ножом
3D-модель энергоблока из сериала &quot;Чернобыль&quot; создали украинцы
3D-модель энергоблока из сериала "Чернобыль" создали украинцы
Прошел фестиваль популярной культуры Kyiv Comic Con
Прошел фестиваль популярной культуры Kyiv Comic Con
Видео
Все видео
Саундтрек к сериалу "Чернобыль" записал львовский хор
Саундтрек к сериалу "Чернобыль" записал львовский хор
Космическая гонка между США и СССР не прекратилась: вышел трейлер первого сериала стриминг-сервиса Apple
Космическая гонка между США и СССР не прекратилась: вышел трейлер первого сериала стриминг-сервиса Apple
Бейонсе заговорила в трейлере фильма "Король Лев"
Бейонсе заговорила в трейлере фильма "Король Лев"
Alekseev в новом клипе "Целуй" показал, что взрослеет
Alekseev в новом клипе "Целуй" показал, что взрослеет
"Чтобы полюбить все хорошее в своей стране, надо побывать в других" - Леонид Кантер
"Чтобы полюбить все хорошее в своей стране, надо побывать в других" - Леонид Кантер
Интервью
1/5
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 162
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 450
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 954
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3555
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 31654
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2019
Просмотров: 1125
Свиняча реклама
У районному радіо сидять редакторка, я й Оксана — кореспонденти. Редактор старша за мене на 11 років, а Оксана — молодша на 13. Записуємо ...
среда, 05 июня 2019 16:31

Девушка в течение года пытается признаться родственникам, что лесбиянка

  Комментировать
Девушка в течение года пытается признаться родственникам, что лесбиянка
Кадр из фильма "В радости, и только в радости". реж. Марина Рощина

12 июня состоится показ "Современное Украинская Кино: короткометражки про родителей и детей" в центре современного искусства PinchukArtCentre. 5 коротких фильмов, объединенных темой проблемы взаимопонимания между близкими родственниками. После сеанса пройдет обсуждение картин с режиссерами. Начало в 20:00, вход свободный при условии регистрации на сайте http://new.pinchukartcentre.org/.

В программу войдут фильмы:

"Сын", реж. Филипп Сотниченко, 16 мин., 2015
На фоне политического кризиса происходит развод молодой пары. Жена хочет забрать дочь и уехать из Украины. Муж против.

"Хлам", Татьяна Симон, 16 мин., 2015.
Взрослая сестра и брат-подросток приезжают на пустырь, чтобы разобрать вещи умершего отца. Из-за разницы в возрасте они не могут найти общий язык. Советские вещи отца представляют еще одну сторону конфликта поколений.

"Связь", Жанна Озерная, 30 мин., 2018.
Девушка в течение года пытается признаться родственникам, что лесбиянка. Знает, что ее не примут. Но сможет ли девушка простить такое отношение к себе?

"Вне зоны", Никон Романченко, 27 мин., 2018.
Сын Любы находится в зоне боевых действий, не выходит на связь. Мать бросает все и отправляется на поиски.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Главную героиню "Чернобыля" написали с двух украинок

"В радости и только в радости", Марина Рощина, 27 мин., 2018.
Мать-одиночка Катя не может признаться любимому в том, что есть сын. Отношения развиваются быстро, поэтому завести разговор о ребенке все труднее.

Фильм "В радости и только в радости" режиссера Марины Рощиной получил главный приз Национального конкурса 48 международного фестиваля дебютных фильмов "Молодость" и награду в размере 50 тыс. грн. Проходил в Киеве с 25 мая по 2 июня.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Девушка в течение года пытается признаться родственникам, что лесбиянка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
июня

Открыли крупнейшую в истории выставку

Самое читаемое
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение 16 Просмотров: 39027
&quot;Исчезли&quot; 12% выпускников крымских школ
"Исчезли" 12% выпускников крымских школ Просмотров: 20170
Президент рассказал, почему вернул паспорт Саакашвили
Президент рассказал, почему вернул паспорт Саакашвили
 5 Просмотров: 13608
Убийство 5-летнего мальчика: полицейские оказались родственниками
Убийство 5-летнего мальчика: полицейские оказались родственниками
 Просмотров: 12411
К семье убитого 5-летнего мальчика пришел Арсен Аваков
К семье убитого 5-летнего мальчика пришел Арсен Аваков
3
 Просмотров: 10936
Культура
Кара Делевинь и Орландо Блум снялись в мистическом сериале
Кара Делевинь и Орландо Блум снялись в мистическом сериале Просмотров: 126
Украинка снялась в клипе "Ленинград"
Украинка снялась в клипе "Ленинград" Просмотров: 342
Саундтрек к сериалу "Чернобыль" записал львовский хор
Саундтрек к сериалу "Чернобыль" записал львовский хор
 Просмотров: 198
Опера GAZ возродит на сцене авангард 1920-х
Опера GAZ возродит на сцене авангард 1920-х
16
 Просмотров: 81
"Под пиво пойдет": в Украине и за рубежом обсуждают сериал "Чернобыль"
"Под пиво пойдет": в Украине и за рубежом обсуждают сериал "Чернобыль"
11
 Просмотров: 540
Больше всего комментируют
16
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение
13
Россияне используют княгиню Ольгу и князя Владимира против Украины
6
Избиратель оценит по достоинству программу партии "УДАР" - Палатный
5
Президент рассказал, почему вернул паспорт Саакашвили
3
Была "агентом Кремля": новая пресс-секретарь Зеленского сделала неожиданное заявление
Голосов: 861
Голосование Кто бы наилучше представил Украину на Евровидении 2019 в Тель-Авиве?
  • Freedom Jazz
  • Yuko
  • Maruv
  • Brunettes Shoot Blondes
  • KAZKA
  • Анна-Марія
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua