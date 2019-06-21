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пятница, 21 июня 2019 16:32

"Депутат верит, что я представитель дьявола": Ройтбурда пытаются уволить с должности директора музея

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&quot;Депутат верит, что я представитель дьявола&quot;: Ройтбурда пытаются уволить с должности директора музея
Художник Александр Ройтбурд имеет патриотичные взгляды, стоял на Майдане. zn.ua

19 июня представители Одесской областной администрации пытались лишить Александра Ройтбурда поста директора художественного музея.

Кто такой Ройтбурд?

Александр Ройтбурд - 57-летний одесский художник постмодернист. Первая выставка состоялась в 1985-м. В своих работах использует табуированные темы - обнаженность, двухполость. Представляет картины на радикальных выставках. С 2018-го занимает пост директора Одесского художественного музея.

Почему пытаются уволить?

Депутат Виталий Саутенков заявил, что Ройтбурда назначили с нарушением, а его директорскую деятельность нельзя назвать успешной. Также политик раскритиковал выступление скандальной группы "Хамерман Уничтожает вирусы" в Одесском художественном музее. "Ройтбурд приводит голых мужиков в женских трусах, которые матерятся", - говорит Саутенко.

Что изменилось за время управления Ройтбурда?

"Ройтбурд реанимировал затхлое пространство музея. До его работы с потолка текла вода. Теперь музей активно работает с выставками, лекциями, концертами, пополнилась коллекция картин. Отремонтировали и открыли новый зал ", - рассказывает искусствовед Александр Соловьев.

Почему Ройтбурд держится за должность?

"Александр Ройтбурд всегда был культурным лидером. Он болеет за украинское искусство. В течение 30 лет открывал многих живописцев, выбивал квоты ", - продолжает искусствовед.

"У меня контракт на 5 лет, я отрабатываю его. Имею команду и обязанности. То, что в облсовете есть человек, который хочет меня убрать, не отменяет мою ответственность ", - рассказывает Александр Ройтбурд.

Почему Виталию Саутенко важно лишить Ройтбурда должности директора музея?

"Нелюбовь Саутенкова началась с того, что он человек "русского мира". Я считаю украинскую власть лучше российской оккупации. Сейчас депутат искренне верит в то, что я представитель дьявола. На его представление о мире накладываются детские травмы и страхи, потому что он человек не очень образованный", - продолжает художник.

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Александр Ройтбурд продает картину "Натюрморты", на которой изображен анальный секс. Из-за этой работы в начале 2018-го возник скандал. Одесские депутаты не хотели, чтобы должность директора музея занял художник с порнографическими сюжетами.

Стартовая цена - € 10 тыс. - 298 тыс. грн.

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Дата
21
июня

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