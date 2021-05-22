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воскресенье, 23 мая 2021 00:45

Демчук дает возможность подсмотреть в сознание парня из провинции

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Автор: facebook.com
  Роман "12 унцій любові" випустило видавництво "Темпора"
Роман "12 унцій любові" випустило видавництво "Темпора"

Роман писателя и журналиста Сергея Демчука "12 унций любви" вышел в киевском издательстве "Темпора". Рассказывает о взрослении молодого парня Тимофея, который стремится стать выдающимся боксером.

"Его юность растянулась на бурные 1990-е в провинциальном городе, а молодость пришла вместе с переездом в столицу и беспокойством начала 2000-х. Это простая и искренняя история становления на фоне непростых времен. С первыми влюбленностями, озорством, летними лагерями и всеми соответствующими неудобствами. А еще здесь много спорта, который оказывается надежным щитом, за которым в безопасности прорастает лиризм. Чтобы, насыщенный накопленными переживаниями, погружением в мир оставленных дедом книг и воспоминаниями о детстве, расцвести творческим порывом, который уже не сдержать", - говорится в аннотации .

О новинке Gazeta.ua рассказал литературовед Ростислав Семкив.

Чем запомнилось произведение?

- "12 унций любви" - хороший жизненный роман с автобиографическим экскурсом в недавнее прошлое страны. Сильный, потому что Сергей Демчук умеет хорошо строить фразу, обладает стилем. Показывает, как взрослеет и проходит процесс становления молодой человек.

Действие происходит в конце 1990-х - начале 2000-х. Сначала в небольшом городке Коростень Житомирской области, где главный герой Тимофей завершает последние годы школы. Затем в Киеве, где поступает в университет и пытается реализоваться.

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С одной стороны, перед нами предстает типичный мир с нехваткой работы и средств и другими проблемами выхода из 1990-х и движения дальше. В то же время особенный, потому что у героя есть большое увлечение - спорт, прежде всего бокс. Любит соревнования, стремится к победам. Но выясняет, что существует менее привлекательная, теневая сторона коммерциализированной сферы. С договорными боями, зарабатыванием больших денег нечестным путем. Предстает перед дилеммой - продолжать заниматься с тренером или сменить вид спорта.

В этот круг проблем интересно углубляться. Будто слушаешь знакомого, который может рассказать о таких гранях жизни, куда ты не заглядывал и не думал. Автор пишет о событиях, которые сам хорошо знает. Так же изнутри показывал мир футбольных фанатов в предыдущем романе "Межсезонье".

Можно назвать спортивной прозой?

- Да. Что характерно - автор не драматизирует. Не пытается вызвать умышленно какие-то переживания или нагнетать сентиментальность. Просто спокойно изображает, как есть. Тренировки, общежитие, соседей и коллег, отношения с девушками. Без крайностей - не романтизированно, но и без брутальности.

Вы сравнили с произведениями Анатолия Днистрового.

- Книга Демчука - неореализм в том смысле, что и романы Днистрового. Не архаичная поэтика, а новое дыхание более давней концепции. Постоянно сравниваю этих авторов. Мне кажется, это хороший полюс. Потому что у нас есть литераторы, которые держатся исключительно в жанровых рамках. Есть экспериментаторы, которые пытаются играть больше, чем просто изображать действительность. Но так же нужно качественно показывать кусок реальности - такое-то время, место, ситуацию. В хорошей литературе должно быть все.

Как бы охарактеризовали главного героя?

- Ранние персонажи Днистрового в большей степени потерянные, заброшенные. У Демчука видно, что есть перспектива. Это не безнадежная история. Тимофей движется из худших условий в лучшие, у него вырисовываются новые горизонты. И это тоже хорошая тенденция. Потому что в нашей литературе и кино молодые художники постоянно акцентируют на депрессивность на рубеже веков. Так оно было в 1990-х. С другой стороны, не сравнить с тотальной тупостью и безнадежностью второй половины 1980-х. Далее появлялся оптимизм. Несмотря на бедность и беспросветность, люди были окрылены независимостью. А уже в 2000-х стало понемногу улучшаться вокруг. Так и хочется пошутить - когда пришел интернет и первые электронные ящики.

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У Демчука раз подано немного более поздний период. Там нет сплошной депрессии. А моменты растерянности и метания характерны для всех молодых людей, которые ищут себя. При этом героя поддерживает и ведет его хобби. Может, это даже рецепт. Не обязательно спорт. Главное - страсть, которая помогает преодолеть грусть, безнадежность, неуверенность.

Какая структура романа?

- Понравился способ изложения. Получается целостная картина, несмотря на то, что с ретроспекциями. В первых двух частях романа следим за героем по хронологии: школьные годы в маленьком городе и студенческие - в большом. Затем видим воспоминания о детстве в селе, которые многое объясняют. Третья часть - самая теплая и самая симпатичная.

В советской литературе село - это было что-то воспетое, прекрасное. При Независимости на первый план вышла городская проза, а село стали изображать ужасным, деградирующим, захолустным. Демчук говорит, что и там, и там может быть интересно, везде есть свои плюсы и минусы.

История взросления разворачивается на фоне непростой эпохи. Я советовал автору усилить политические, социальные контексты. В таких текстах особенно важно, когда это происходит. Даже если проходит несколькими строками.

Насколько много автобиографизма?

- С автобиографизмом есть два интересных момента. Первый - писал, автор всегда меняет, приукрашивает действительность, добавляет вымысел. Второй - читатели все равно будут воспринимать как правду, воспроизведение жизненных событий. Это парадокс художественной литературы в целом. Демчук так же создает себе параллельную, альтернативную автобиографию. Расподобляет с настоящей. Но в целом детали быта, контексты, психология людей - не вымышленные. Стремится показать мир узнаваемым.

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Это добротный bildungsroman - произведение об этапах становления, развития личности. Психологически достоверная возможность подсмотреть в сознание мужчины. Так в большинстве своем думают и смотрят на мир ребята из провинции. Чтобы понять их мотивации - стоит прочитать Демчука.

Как воспримут читатели?

- Кому-то будет интересно, кому-то поучительно, а кого-то может и разозлить. Увидят грубые моменты в среде спортсменов. Другие скажут: "О, это же действительно мой городок. Наша секция такая была, наше общежитие". Как и любая хорошая литература, эта книга будет иметь поклонников.

Что можете добавить об авторе?

- Для меня Сергей Демчук - писатель, у которого все впереди. Он активный, динамичный, имеет хорошо письмо, поставленный стиль. Может многое написать. Думаю, найдет новые свои темы и будет двигаться дальше.

Автор: facebook.com
  Роман "12 унций любви" выпустило издательство "Темпора"
Роман "12 унций любви" выпустило издательство "Темпора"

Сергей Демчук родился 17 октября 1983-го в поселке Андреевщина Витебской области в Белоруссии. Жил в Коростене Житомирской области. В школьные годы занимался боксом и каратэ. Чемпион области и призер Украины среди юношей. Окончил Киевский профессионально-педагогический колледж имени Антона Макаренко по специальности "мастер производственного обучения по ремонту автомобилей" и Университет "КРОК" - педагогика высшей школы. В феврале 2016 года дебютировал со сборником "Тіні на сходах", в которую вошли два коротких романа и 24 рассказа. Упорядочил антологию прозы "12" литературной группировки "Свідки Слова". В 2017-м издал роман о футбольных фанатах "Міжсезоння". Лауреат и дипломант премий "Смолоскип", "Гранослов", "Благовіст".

Автор: Илья Прокопенко
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