Анна Проскурня посвятила поэтический сборник отцу

Анна Проскурня выпустила сборник четверостиший "100: жизнь и память". Посвятила отцу - режиссеру Сергею Проскурне, который умер в феврале 2021-го.

Какой период вашей жизни отражают четверостишия?

Собирала их два года. Полетел ноутбук и не все удалось восстановить. Напечатать помогли в родном городе отца Черкассах, в издательстве "Искусство печати". По окончанию сборника стала совсем другим человеком. Начала работать больше как волонтер, в основном по теме бытового насилия - этой теме посвятила вот уже последние полтора года. Почему именно ей - говорить не буду, это слишком личное. Но у меня очень сильная мотивация помогать людям именно в этом вопросе, пока ищу работу в этой сфере на профессиональной основе. Как только начала этот путь, то судьба как-то сама начала подсказывать нужные по этой теме фильмы, сериалы, литературу. Все это, конечно, вдохновило на создание четверостиший. Просто пишу, а дальше посмотрим. Пишу от сердца, а отредактировать всегда можно успеть.

Какие конкретно фильмы, спектакли и книги вдохновили?

Их очень много. Даже можно позже создать книгу стихов-рефлексий на основе просмотра украинских фильмов и сериалов. У нас уже есть качественный отечественный контент. На написание стихов большое влияние оказал сериал "Отважные" на тему домашнего насилия. Также - украинский сериал "Сага". Сто лет Украины показывают на фоне истории одной семьи. С 1917 года вплоть до Революции Достоинства. Четверостишие "Облака в секунду долетят до пропасти" написала после спектакля "Сталкеры". Как только вышла из зала, сразу появились строки. Ирма Витовская сыграла бабу Присю, которая живет в Чернобыльской зоне отчуждения. Поразил финальный монолог ее дочери, которую воплотила Виталина Библив. Также обожаю спектакль "Это все она" с Риммой Зюбиной о пропасти в отношениях родителей и детей. Из литературы - романы Светланы Талан. Есть один на тему паллиативных болезней "Когда ты рядом". По сюжету, девушка заболела СПИДом. Последние месяцы жизни решает проживать на полную. Устраивается в хоспис, чтобы ухаживать за такими, как она. Эта книга просто идеальна для того, чтобы почитать, заплакать, а утром встать и начать движение на новом дыхании. Четверостишия в сборнике все же больше о высоком и духовном. Преобладает романтическое настроение, о самореализации и возможностях. А в работе и контенте для себя больше привлекают социальные темы. Что-то острое, где надо подумать и что-то отстоять. Также у меня есть ряд идей для короткометражных фильмов на тему инклюзивности, потому что такой кино-контент также должен развиваться в Украине. Автор: Facebook Анна Проскурня в киевском Urban Space 500 презентует сборник четверостиший "100: жизнь и память". Посвятила отцу - режиссеру Сергею Проскурне, который умер в феврале 2021-го.

Почему работаете именно в краткой форме?

Во-первых, я люблю миниатюру как отдельный жанр. Запечатлевает важность какого-то момента. Это душевный призыв к сиюминутному самовыражению. Объятия, взгляд, шорох листьев. Сейчас четверостишия имеют символическое значение, как память о родных, которые навсегда остаются с нами. Во-вторых, есть чисто физическое объяснение. Мне трудно выполнять умственную работу по причине врожденной травмы головы, которая вызывает сильные спазмы в шее, не дает сидеть и сосредоточиться. Поэтому мне просто нельзя сильно напрягаться и, собственно, писать что-то большое. Если допустить существование таланта, то он ведет себя так: если человеку трудно в одном, то подстраивается. Выбрала оптимальный вариант. Реализовываться, но не накладно. Миниатюра на самом деле сложнее большие формы. Хотя и пишется быстрее. У меня уже написана книга на инклюзивную тему - она ​​создавалась в течение нескольких лет и очень малыми частями. Сочетает различные жанры: рассказ, эссе, детские сказки и театральный монолог. Отец очень поддерживал мое развитие в жанре миниатюры. Он такую ​​форму любил в целом. Ему нравилось, что я делаю. Знал, что хочу сделать сборник. Жаль, что не успели поговорить по поводу книги.

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Сталкивались ли с неприятием жанра миниатюры?

Как писательница - нет. А вот как пианистка - да. Играла на фортепиано в Киевской консерватории. Уже тогда лучше выходили миниатюры, чем сонаты. Это не было связано со здоровьем, просто от души так лучше шло. Даже на концертах рассказывали, что меня больше запоминали. Маленькая пьеса давала больше поводов задуматься, чем большая соната. Иногда слушатели даже выходили в слезах. При этом другие обвиняли, что якобы у меня просто мелкое мышления, не способна на большее. Это меня обижало, конечно. А потом, спустя годы, когда ушла с консерватории, то именно из-за этих миниатюр и не хотели отпускать. Были те, кому заходило. Важно просто найти свою аудиторию, а не нравиться всем.

Планируете продолжать писательскую карьеру?

Формально это мой второй сборник, поэтому уже предлагали присоединиться к Союзу писателей. Начинаю об этом думать. Предыдущий сборник вышел еще три года назад, и это были стихи на тему Евангелие. Библейский перевод мне нравится больше русский, так и стихи написаны на том же языке. Это исключение, во всем остальном склоняюсь к украинскому. Просто не все эпитеты и термины удалось воспроизвести. Также не подумайте, в сборнике не было радикальной религиизации. Было написано под влиянием Евангелие, не на тему. Могли бы читать личности, далекие от церкви. После короткой презентации в церкви ее раздавали бездомным, прихожанам в трудных положениях, пожилым людям. Тогда волновалась, страшно было открывать свои мысли. К тому же Библию все понимают по-своему. Второй сборник представить было намного легче. Сергей Проскурня - известный украинский режиссер. Был соавтором ряда значительных художественных проектов, организовывал и продюсировал концерты, спектакли, фестивали, в том числе и первую "Красную руту". Поставил спектакли "Крайслер Империал" во Львовской опере во время фестиваля "Вывих", "Гранд искусства во Львовской опере" и другие. Был художественным руководителем Одесского театра оперы и балета. После этого возглавлял театр в Черкассах. В 2013-2014 годах воплотил кинопроект "Наш Шевченко". Режиссировал праздничные концерты ко Дню независимости Украины в 2008, а также в 2015-2018 годах.