Что стоит почитать на Книжном арсенале

Книжную витрину Книжкового арсеналу 2021 выложили онлайн. Всего свои книги представили 57 издательств. Лидер по количеству новинок – "Видавництво Старого Лева". Они подготовили 104 издания. Gazeta.ua рассказывает о самых ожидаемых новинках на "Книжковому арсеналі".

"88 оргнаментів кімоно", Татьяна Вовк

Книга рассказывает о традиционных японских орнаменах, которые используются для отделки кимоно на протяжении многих веков и по сей день. Цветные иллюстрации и созвучные хайку Кобаяши Иссы понравятся поклонникам японской культуры.

Автор Татьяна Вовк – коллекционер кимоно и основательница KimonoUA, клуба любителей винтажной японской одежды.

Автор: Читомо "88 орнаментов кимоно" Татьяны Волк рассказывает о традиционных японских орнаментах, которые используются для отделки кимоно.

"Похвала діалектиці", Бертольт Брехт, перевод с немецкого – Сергей Жадан

В этой книге собраны 60 стихотворений Бертольта Брехта – поэта и драматурга, революционера, реформатора, антифашиста. Он родился в кайзеровской Германии, получил скандальную славу на театральных сценах Веймарской республики. Был изгнан из страны режимом Гитлера, полтора десятка лет менял страны проживания, а в конце своей чрезвычайно сложной и неспокойной жизни стал официально признанным классиком и лауреатом в социалистической Германии. Это ему до сих пор многие не могут простить.

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"Леобург", два романа в одной книге, Ирина Грабовская

Первая часть "Остання обитель бунтарства" попала в длинный список "Книга року ВВС - 2020".

Дилогия "Леобург" – одно из немногих произведений в жанре стимпанк в украинской литературе. Это ретрофутуризм, антураж конца XIX века, масштабная индустриализация и триумф паровых машин, эксперименты с током и создание управляемых монстров.

Получив в наследство старый особняк, Даниил догадывался, что его жизнь изменится. Дом оказывается с секретом. Из него открывается портал в параллельный мир – в город художников и изобретателей Леобург. Власть в городе захватил сумасшедший диктатор, по сюжету.

Автор: Читомо Мирослав Шкандрий исследует жизнь и творчество художников 1920-1930-х годов ХХ века, похищенных колониальным прошлым. Свои наработки изложил в книге "Авангардное искусство в Украине, 1910-1930: память, за которую стоит бороться"

"Авангардне мистецтво в Україні, 1910–1930: пам'ять, за яку варто боротися", Мирослав Шкандрий

Многие художники, которые считали себя украинцами, родились и работали на территории Украины, известные в мире как представители российской или европейской культуры. Этой книгой Мирослав Шкандрий возвращает украинским авангардистам украинское лицо, похищенное колониальным прошлым. Исследует жизнь и творчество художников 1920-1930-х годов ХХ века, в частности Давида Бурлюка, Казимира Малевича, Ивана Кавалеридзе, Дзиги Вертова, Вадима Меллера, Михаила Бойчука.

"Про що вона мовчить", составители Ирина Николайчук, Слава Свитова

"Про що вона мовчить" - книга, написанная женщинами для женщин. В этом сборнике – голоса женщин, которые решились рассказать свою личную историю, чтобы другие также перестали молчать. Книга объединила около 50 текстов о телесности и сексуальности, о боли и исцелении, опыте материнства и проживании тяжелой болезни, потере, токсичных отношениях, отстаивании личных границ и восхождении на Эверест – метафорический и реальный.

Автор: Читомо "О чем она молчит" объединила около 50 текстов о женщинах. Устроительницы - Ирина Николайчук, Слава Свитова

Международный фестиваль Книжковий Арсенал предварительно перенесли на 23-27 июня 2021 года. Вместо привычного количества в 50 тыс. посетителей на мероприятие допустят 22 тыс., если Киев будет в оранжевой зоне карантина.