Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться, - карикатурист Юрий Журавель

Внутренние сила, интеллект и даже рост человека отражаются на его лице. По лицу можно сразу понять, высокий этот человек или нет. Святослав Храбрый был не очень высокого роста. Поэтому, понимаю, что он должен выглядеть примерно так, как мой папа. Папа был невысокий, метр 78. Обычно невысокие люди имеют квадратные скулы, мощную твердую челюсть. Ясно, что Святослава нельзя рисовать с узким лбом, потому что этот человек был дальновидный. В восточника нос может быть с горбинкой. А в волыняки - ноздри гораздо шире чем ноздри других, - рассказывает художник и музыкант Юрий Журавель.

У самой нашей сцены я увидел загорелого носатого крепыша с черными волосами, с синим отливом, собранными позади в пучок. Я подошел к нему: "Sorry, may І make please photo with you?" ( "Можно с вами сфотографироваться" (англ.). Он говорит: "А чего ты ко мне по-английски? Я гуцул". Потом он мне рассказал, что когда приезжал в Киев и ехал в такси, садился на заднее сиденье и ловил на себе в зеркале заинтересованный взгляд таксиста. Через некоторое время гуцул говорил удивленному таксисту: "Я знаю, о чем вы думаете".

На самом деле между гуцулами и индейцами очень много общего. Недаром в свое время украинец Иван Даценко, о котором Михаил Ильенко снял фильм "Тойщопройшовкрізьвогонь", нашел общий язык с американо-канадскими индейцами и возглавил целое племя ирокезов.