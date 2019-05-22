Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться, - карикатурист Юрий Журавель

Фото: Сергей Старостенко

Внутренние сила, интеллект и даже рост человека отражаются на его лице. По лицу можно сразу понять, высокий этот человек или нет. Святослав Храбрый был не очень высокого роста. Поэтому, понимаю, что он должен выглядеть примерно так, как мой папа. Папа был невысокий, метр 78. Обычно невысокие люди имеют квадратные скулы, мощную твердую челюсть. Ясно, что Святослава нельзя рисовать с узким лбом, потому что этот человек был дальновидный. В восточника нос может быть с горбинкой. А в волыняки - ноздри гораздо шире чем ноздри других, - рассказывает художник и музыкант Юрий Журавель.

Вы недавно нарисовали Владимира Зеленского в образе маленького Наполеона. Видите в нем такие черты?

Раньше я за деньги рисовал людей на заказ. Сейчас я почти этого не делаю. Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или действительно героем, или круто обосраться. Зеленского я рисовал в последнее время в виде маленького Наполеончика. Но когда-то давно я еще рисовал его на заказ - мне заказывала какая-то девочка из его компании его портрет. Я его выставил в фейсбуке среди своих творческих произведений. Она мне сделала замечание: вам за это заплачено, а вы пиаритесь. Я этот портрет снял и решил с этими людьми больше дела не иметь. Карикатура на Владимира Зеленского Я не завидую Володе и его семье, потому что он даже не осознает, что становится заложником этой ситуации. Он, возможно, похож на талантливого актера, но он неуч. В свое время они хайпанули КВН-ом. Я это понимаю. Сам знаю, как можно взлететь и пользоваться лучами славы. Проводить какие-то аналогии между Зеленским и молодым Макроном или с Рональдом Рейганом не стоит. Эти люди имели опыт в политике. Кроме того, они учились у предшественников. А Зеленский не только отказывается от предложенной помощи и советов Порошенко. Он очень сильно себя ему противопоставляет Проводить какие-то аналогии между Зеленским и молодым Макроном или с Рональдом Рейганом не стоит. Эти люди имели опыт в политике. Кроме того, они учились у предшественников. А Зеленский не только отказывается от предложенной помощи и советов Порошенко. Он очень сильно себя ему противопоставляет. Дело в том, чем злее Зеленский, тем более становится понятно, что он боится Порошенко. Порошенко я тоже критиковал с самого начала его каденции - когда нарисовал на бочке пороха. Но это лучший президент за время независимости Украины. За этого человека не стыдно.

Вы раньше приветливо отзывались об Игоре Коломойском, называя его искренним человеком. Сегодня Коломойский вернулся в Украину.

Все же вернулся? А я надеялся, что его американцы где встретят и завезут в Алькатрас. Жаль. Я ошибся в нем. Когда в первые дни войны казалось, что благодаря Коломойскому отстояли Днепропетровщину, я был готов рисовать на него положительные шаржи. Карикатура на Игоря Коломойского Сейчас мы с проектом "Знай наших" запускаем серию футболок. Святослав Храбрый в мае родился. "Народжені в травні - хоробрі і славні". На июнь у нас Богун, а поскольку он красавчик, то слоган гласил: "Народжені в червні - коханці майстерні".

Как вы воспроизводите внешность исторических лиц давности? С воображения, или из исторических источников?

Я за свою жизнь перерисовал столько шаржей, что уже замечаю: внутренние сила, интеллект и даже рост человека отражаются на его лице. По лицу можно сразу понять, высокий этот человек или нет. Святослав Храбрый был не очень высокого роста. Поэтому, понимаю, что он должен выглядеть примерно так, как мой папа. Папа был невысокий, метр 78. Обычно невысокие люди имеют квадратные скулы, мощную твердую челюсть. Ясно, что Святослава нельзя рисовать с узким лбом, потому что этот человек был дальновидный. В восточника нос может быть с горбинкой. А в волыняки - ноздри гораздо шире чем ноздри других. Эти все особенности знаю. Но однажды я опростоволосился. Всю жизнь мечтал встретиться с настоящим индейцем. В детстве читал Фенимора Купера, мы все были фанатами Вождя краснокожих. Я увидел загорелого носатого крепыша с черными волосами, собранными позади в пучок. Я подошел к нему: "Sorry, may І make please photo with you?" Он говорит: "А чего ты ко мне по-английски? Я гуцул" И здесь приезжаем в Канаду, на фестиваль "Золотой клен". В течение первых трех дней мы ездили по Ниагаре. Я все вісматривал индейцев, но их нигде не было. У самой нашей сцены я увидел загорелого носатого крепыша с черными волосами, с синим отливом, собранными позади в пучок. Я подошел к нему: "Sorry, may І make please photo with you?" ( "Можно с вами сфотографироваться" (англ.). Он говорит: "А чего ты ко мне по-английски? Я гуцул". Потом он мне рассказал, что когда приезжал в Киев и ехал в такси, садился на заднее сиденье и ловил на себе в зеркале заинтересованный взгляд таксиста. Через некоторое время гуцул говорил удивленному таксисту: "Я знаю, о чем вы думаете". На самом деле между гуцулами и индейцами очень много общего. Недаром в свое время украинец Иван Даценко, о котором Михаил Ильенко снял фильм "Тойщопройшовкрізьвогонь", нашел общий язык с американо-канадскими индейцами и возглавил целое племя ирокезов. Карикатура на Виктора Медведчука

Правда ли, что когда вы рисовали карикатуры на Медведчука, получали потом от него угрозы?

Во время Майдана в имение Медведчука приезжал Автомайдан. Я нарисовал, как Медведчук выглядівает через ворота, и даже написал стишок: "А за сломанные ворота я вам яростно отомщуся. А уже мстить я умею, вот вспомните хотя бы Стуса". ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Удалите эту гадость", - карикатурист резко обратился к Мосийчука и Лозового В 8 вечера я разместил в интернете эту карикатуру на Медведчука, а в 4 утра следующего дня ко мне позвонили. Откликнулся не он сам, кто-то от него. Мужской голос сказал мне на русском: "Впреть просим быть поосторожнее с выбором обьектов рисования. Вы поняли?". Телефон не высветился, и даже не сохранился в истории вызовов. На мой шарж, где я изобразил Петра Порошенко с ирокезом и написал: "Мой президент, добавь драйва, потому что мы все в андеграунде", он отписал: "Спасибо друг, за совет. Драйва добавлю. Let's rock" Есть несколько случаев, когда люди реагировали на то, что я нарисовал. Из последних это Петр Порошенко. На мой шарж, где я изобразил его с ирокезом и написал: "Мой президент, добавь драйва, потому что мы все в андеграунде", он отписал: "Спасибо друг, за совет. Драйва добавлю. Let's rock". Было приятно, что этот человек шарит в наших рокерские фишках. Шарж на Петра Порошенко Когда я нарисовал нардепа Антона Геращенко в виде груши, он ответил: "Что-то я у тебя слишком жирний. Я уже похудел на 20 килограммов". Но первая мощная реакция была как раз от Медведчука.

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После подписания председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного в сети появилась картикатура Юрия Журавля, как Парубий прижимает документом язык президенту РФ Владимиру Путину. Путин изображен в виде орка с табличкой "Где мой язык, там моя земля". Рисунок вызвал бурную реакцию соцсетей.