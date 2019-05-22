 
Ексклюзивы
1/5
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 2160
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5175
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 14043
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Просмотров: 450
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2358
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 5652
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1737
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Просмотров: 1971
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
3 Просмотров: 3520
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 7074
Фото
Все фото
13
14
6
19
6
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться, - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться, - карикатурист Юрий Журавель
Показали, как жили татары в Крыму в 1920-х годах
Показали, как жили татары в Крыму в 1920-х годах
Подборка мэмов из &quot;Игры престолов&quot;, над которыми смеется весь мир
Подборка мэмов из "Игры престолов", над которыми смеется весь мир
Художник показал, как бы выглядели известные бренды, будь они реальными
Художник показал, как бы выглядели известные бренды, будь они реальными
Режиссер &quot;Аквамена&quot; экранизирует комикс для взрослых
Режиссер "Аквамена" экранизирует комикс для взрослых
Видео
Все видео
Пять украинских фильмов, которые запрещала советская власть
Пять украинских фильмов, которые запрещала советская власть
Стартовал "Книжный Арсенал"
Стартовал "Книжный Арсенал"
Вышел трейлер фильма "Аббатство Даунтон" по одноименному сериалу
Вышел трейлер фильма "Аббатство Даунтон" по одноименному сериалу
Все эпизоды "Игры престолов" объединили в одно видео
Все эпизоды "Игры престолов" объединили в одно видео
"За обучение у него не платили ни бедные, ни богатые" - Николай Мурашко 26 лет руководил рисовальной школой
"За обучение у него не платили ни бедные, ни богатые" - Николай Мурашко 26 лет руководил рисовальной школой
Интервью
1/5
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться, - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться, - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 612
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2358
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 567
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1215
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1917
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
20 мая 2019
Просмотров: 1719
Моя машина
Той дід ходив до нас півроку. Сідав біля редакторки і скаржився на доньку. Мовляв, позичила гроші й не віддає, не доглядає і не відвідує. Зрештою ...
четверг, 23 мая 2019 09:30

Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться, - карикатурист Юрий Журавель
13

  Комментировать

Юрий Журавель
Фото: Сергей Старостенко
Шарж на Петра Порошенко
Карикатура на Владимира Зеленского
Карикатура на Игоря Коломойского
Карикатура на Николая Азарова и Виктора Януковича

Внутренние сила, интеллект и даже рост человека отражаются на его лице. По лицу можно сразу понять, высокий этот человек или нет. Святослав Храбрый был не очень высокого роста. Поэтому, понимаю, что он должен выглядеть примерно так, как мой папа. Папа был невысокий, метр 78. Обычно невысокие люди имеют квадратные скулы, мощную твердую челюсть. Ясно, что Святослава нельзя рисовать с узким лбом, потому что этот человек был дальновидный. В восточника нос может быть с горбинкой. А в волыняки - ноздри гораздо шире чем ноздри других, - рассказывает художник и музыкант Юрий Журавель.

Вы недавно нарисовали Владимира Зеленского в образе маленького Наполеона. Видите в нем такие черты?

Раньше я за деньги рисовал людей на заказ. Сейчас я почти этого не делаю.

Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или действительно героем, или круто обосраться. Зеленского я рисовал в последнее время в виде маленького Наполеончика. Но когда-то давно я еще рисовал его на заказ - мне заказывала какая-то девочка из его компании его портрет. Я его выставил в фейсбуке среди своих творческих произведений. Она мне сделала замечание: вам за это заплачено, а вы пиаритесь. Я этот портрет снял и решил с этими людьми больше дела не иметь.

  Карикатура на Владимира Зеленского
Карикатура на Владимира Зеленского

Я не завидую Володе и его семье, потому что он даже не осознает, что становится заложником этой ситуации. Он, возможно, похож на талантливого актера, но он неуч. В свое время они хайпанули КВН-ом. Я это понимаю. Сам знаю, как можно взлететь и пользоваться лучами славы.

Проводить какие-то аналогии между Зеленским и молодым Макроном или с Рональдом Рейганом не стоит. Эти люди имели опыт в политике. Кроме того, они учились у предшественников. А Зеленский не только отказывается от предложенной помощи и советов Порошенко. Он очень сильно себя ему противопоставляет

Проводить какие-то аналогии между Зеленским и молодым Макроном или с Рональдом Рейганом не стоит. Эти люди имели опыт в политике. Кроме того, они учились у предшественников. А Зеленский не только отказывается от предложенной помощи и советов Порошенко. Он очень сильно себя ему противопоставляет. Дело в том, чем злее Зеленский, тем более становится понятно, что он боится Порошенко.

Порошенко я тоже критиковал с самого начала его каденции - когда нарисовал на бочке пороха. Но это лучший президент за время независимости Украины. За этого человека не стыдно.

Вы раньше приветливо отзывались об Игоре Коломойском, называя его искренним человеком. Сегодня Коломойский вернулся в Украину.

Все же вернулся? А я надеялся, что его американцы где встретят и завезут в Алькатрас. Жаль. Я ошибся в нем. Когда в первые дни войны казалось, что благодаря Коломойскому отстояли Днепропетровщину, я был готов рисовать на него положительные шаржи.

  Карикатура на Игоря Коломойского
Карикатура на Игоря Коломойского

Сейчас мы с проектом "Знай наших" запускаем серию футболок. Святослав Храбрый в мае родился. "Народжені в травні - хоробрі і славні". На июнь у нас Богун, а поскольку он красавчик, то слоган гласил: "Народжені в червні - коханці майстерні".

Как вы воспроизводите внешность исторических лиц давности? С воображения, или из исторических источников?

Я за свою жизнь перерисовал столько шаржей, что уже замечаю: внутренние сила, интеллект и даже рост человека отражаются на его лице. По лицу можно сразу понять, высокий этот человек или нет.

Святослав Храбрый был не очень высокого роста. Поэтому, понимаю, что он должен выглядеть примерно так, как мой папа. Папа был невысокий, метр 78. Обычно невысокие люди имеют квадратные скулы, мощную твердую челюсть. Ясно, что Святослава нельзя рисовать с узким лбом, потому что этот человек был дальновидный.

В восточника нос может быть с горбинкой. А в волыняки - ноздри гораздо шире чем ноздри других.

Эти все особенности знаю. Но однажды я опростоволосился. Всю жизнь мечтал встретиться с настоящим индейцем. В детстве читал Фенимора Купера, мы все были фанатами Вождя краснокожих.

Я увидел загорелого носатого крепыша с черными волосами, собранными позади в пучок. Я подошел к нему: "Sorry, may І make please photo with you?" Он говорит: "А чего ты ко мне по-английски? Я гуцул"

И здесь приезжаем в Канаду, на фестиваль "Золотой клен". В течение первых трех дней мы ездили по Ниагаре. Я все вісматривал индейцев, но их нигде не было.

У самой нашей сцены я увидел загорелого носатого крепыша с черными волосами, с синим отливом, собранными позади в пучок. Я подошел к нему: "Sorry, may І make please photo with you?" ( "Можно с вами сфотографироваться" (англ.). Он говорит: "А чего ты ко мне по-английски? Я гуцул". Потом он мне рассказал, что когда приезжал в Киев и ехал в такси, садился на заднее сиденье и ловил на себе в зеркале заинтересованный взгляд таксиста. Через некоторое время гуцул говорил удивленному таксисту: "Я знаю, о чем вы думаете".

На самом деле между гуцулами и индейцами очень много общего. Недаром в свое время украинец Иван Даценко, о котором Михаил Ильенко снял фильм "Тойщопройшовкрізьвогонь", нашел общий язык с американо-канадскими индейцами и возглавил целое племя ирокезов.

  Карикатура на Виктора Медведчука
Карикатура на Виктора Медведчука

Правда ли, что когда вы рисовали карикатуры на Медведчука, получали потом от него угрозы?

Во время Майдана в имение Медведчука приезжал Автомайдан. Я нарисовал, как Медведчук выглядівает через ворота, и даже написал стишок: "А за сломанные ворота я вам яростно отомщуся. А уже мстить я умею, вот вспомните хотя бы Стуса".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Удалите эту гадость", - карикатурист резко обратился к Мосийчука и Лозового

В 8 вечера я разместил в интернете эту карикатуру на Медведчука, а в 4 утра следующего дня ко мне позвонили. Откликнулся не он сам, кто-то от него. Мужской голос сказал мне на русском: "Впреть просим быть поосторожнее с выбором обьектов рисования. Вы поняли?". Телефон не высветился, и даже не сохранился в истории вызовов.

На мой шарж, где я изобразил Петра Порошенко с ирокезом и написал: "Мой президент, добавь драйва, потому что мы все в андеграунде", он отписал: "Спасибо друг, за совет. Драйва добавлю. Let's rock"

Есть несколько случаев, когда люди реагировали на то, что я нарисовал. Из последних это Петр Порошенко. На мой шарж, где я изобразил его с ирокезом и написал: "Мой президент, добавь драйва, потому что мы все в андеграунде", он отписал: "Спасибо друг, за совет. Драйва добавлю. Let's rock". Было приятно, что этот человек шарит в наших рокерские фишках.

  Шарж на Петра Порошенко
Шарж на Петра Порошенко

Когда я нарисовал нардепа Антона Геращенко в виде груши, он ответил: "Что-то я у тебя слишком жирний. Я уже похудел на 20 килограммов".

Но первая мощная реакция была как раз от Медведчука.

Интервью с Юрием Журавлем читайте в свежем номере журнала Країна.

После подписания председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного в сети появилась картикатура Юрия Журавля, как Парубий прижимает документом язык президенту РФ Владимиру Путину.

Путин изображен в виде орка с табличкой "Где мой язык, там моя земля".

Рисунок вызвал бурную реакцию соцсетей.

Автор: Валерия Радзиевская
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться, - карикатурист Юрий Журавель». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
мая

В Киеве создали деревянный самолет

Самое читаемое
В Администрации Зеленского состоялся первый скандал
В Администрации Зеленского состоялся первый скандал
 1 Просмотров: 43722
Ветераны войны записали видеообращение к Зеленскому
Ветераны войны записали видеообращение к Зеленскому
 4 Просмотров: 22915
СБУ возглавит друг Зеленского - СМИ
СБУ возглавит друг Зеленского - СМИ 3 Просмотров: 22014
Правительство после Гройсмана может возглавить женщина
Правительство после Гройсмана может возглавить женщина Просмотров: 21250
Порошенко готовят на новую должность
Порошенко готовят на новую должность 5 Просмотров: 19108
Культура
Пять украинских фильмов, которые запрещала советская власть
Пять украинских фильмов, которые запрещала советская власть
 Просмотров: 1647
В неоновом свете: фотограф стильно показал Америку 1950-х
В неоновом свете: фотограф стильно показал Америку 1950-х Просмотров: 1062
"От Франко до Андруховича" - Владимир Панченко издал книгу о классиках
"От Франко до Андруховича" - Владимир Панченко издал книгу о классиках Просмотров: 81
Стартовал "Книжный Арсенал"
Стартовал "Книжный Арсенал"
 Просмотров: 180
Показали, как жили татары в Крыму в 1920-х годах
Показали, как жили татары в Крыму в 1920-х годах
14
 Просмотров: 9306
Больше всего комментируют
15
"Где еще два указа?" - Зеленского поймали сети
7
Вопрос о мире с Россией могут вынести на референдум - глава АП
6
Россия отказалась от мира с Украиной
5
Порошенко готовят на новую должность
4
Ветераны войны записали видеообращение к Зеленскому
Голосов: 797
Голосование Кто бы наилучше представил Украину на Евровидении 2019 в Тель-Авиве?
  • Freedom Jazz
  • Yuko
  • Maruv
  • Brunettes Shoot Blondes
  • KAZKA
  • Анна-Марія
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua