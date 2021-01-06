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среда, 06 января 2021 08:41

Церемонию вручения престижнейшей музыкальной премии года переносят

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Церемонию вручения престижнейшей музыкальной премии года переносят
Церемонию планируют провести в марте. Фото: pixabay.com

Церемонию вручения премии "Грэмми", которая должна была состояться в Лос-Анджелесе 31 января, перенесли из-за вспышки Covid-19.

Организаторы планировали полностью отказаться от зрителей, но позволить ведущим исполнителям находиться на сцене во время шоу, пишет Rolling Stone.

"Номинантам также не позволили бы прибыть на церемонию, что привело бы к ситуации, подобной "Эмми" 2020-го, когда артисты появлялись и принимали награды удаленно", - говорится в сообщении.

Организаторы не подтвердили новую дату, но источники говорят, что церемонию планируют провести в марте.

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Церемония вручения известной премии "Оскар" в 2021 году пройдет в обычной очной форме. Из-за сложной эпидемиологической обстановке мероприятие перенесли на 25 апреля.

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