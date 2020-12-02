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среда, 02 декабря 2020 14:10

Стало известно о дате и формате церемонии вручения "Оскара"

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Стало известно о дате и формате церемонии вручения &quot;Оскара&quot;
Церемония вручения "Оскаров" состоится 25 апреля. Фото: ubr.ua

Церемония вручения известной премии "Оскар" в 2021 году пройдет в обычной очной форме.

Из-за сложной эпидемиологической обстановке мероприятие перенесли на 25 апреля. Организаторы утверждают, что в любом случае вручения наград пройдет в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе, об этом сообщил представитель Американской телеакадемии.

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Пока не нет информации о количестве лиц, которые смогут принять участие в церемонии с соблюдением карантинных ограничений.

1 декабря режиссер и сценарист Вуди Аллен отмечает 85-летие. И вопреки почтенному возрасту, главный нью-йоркский эксцентрик продолжает радовать любителей изящными фильмами.

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