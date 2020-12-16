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среда, 16 декабря 2020 15:06

Посмертный альбом Эми Уайнхаус стал ее самым успешным

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Посмертный альбом Эми Уайнхаус стал ее самым успешным
Эми Уайнхаус не хотела быть певицей - мечтала стать официанткой на роликах. Но отец познакомил ее с мелодичным звучанием песен Фрэнка Синатры. Благодаря бабушке Синтии, певице кабаре, Эми окончательно влюбилась в джаз. Когда старушка ушла из жизни, Эми почтила ее память тату в виде pin up girl. Фото: Pinterest

16 декабря 2011 года посмертный альбом Эми Уайнхаус Lioness: Hidden Treasures стартовал с 1-й позиции британского чарта. Стал самым продаваемым альбомом в карьере певицы.

Исполнительницу соул-музыки, джаза и R&B критики признали одной из ведущих британских артисток нулевых. Имела вдохновленный 1960-ми стиль - объемная прическа и угольно-черные массивные стрелки. Ей посвятили коллекции дизайнеры Карл Лагерфельд и Жан-Поль Готье.

Второй альбом Back to Black 2006 года принес Эми 6 номинаций "Грэмми". Победила в 5. Вошла в Книгу рекордов Гиннеса. Заняла 10-е место в списке самых богатых музыкантов Великобритании в возрасте до 30 лет.

Во время интервью с Тимом Кэшем 2007-го ведущий передал Эми Уайнхауз, что Принс хотел бы выступить с ней. Дуэт планировал выполнить Love is a losing game. Планы не осуществились.

2008 года Эми пригласили записать главный саундтрек Джеймса Бонда - 22-й ленты об агенте 007 "Квант милосердия". Не смогла выполнить условия контракта из-за личных проблем.

Умерла 23 июля 2011-го в своем доме в Кэмдене, в северном Лондоне. Причина - алкогольное отравление. Входит в так называемый клуб 27 - музыкантов, оказавших значительное влияние на становление музыки и умерших в возрасте 27 лет.

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Перед смертью Эми Уайнхауз подозревала, что ждёт ребёнка, уверяют западные СМИ, ссылаясь на слова отца известной певицы Митча.

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Дата
16
декабря

Посмертный альбом Эми Уайнхаус стал ее самым успешным

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