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вторник, 02 февраля 2021 14:34

Чарли Чаплин впервые появился в кино

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Чарли Чаплин впервые появился в кино
В короткометражке 1914-го "Зарабатывая на жизнь" Чарли Чаплин сыграл мошенника. Тогда еще не придумал образ бродяги. Носил большие усы и цилиндр. Фото: Silent Locations

2 февраля 1914 года вышел фильм "Зарабатывать на жизнь" - первый, в котором главную роль воплотил Чарли Чаплин. Немая комедия продолжается 15 мин.

Мошенник занимает у друга-журналиста деньги на подарок для девушки. Также претендует на работу в редакции, крадет у журналиста камеру со снимками автокатастрофы и пытается продать, по сюжету.

Чаплин жаловался, что из фильма вырезали лучшие его сцены. Впоследствии режиссер Генри Лерман признался, что сделал это умышленно.

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В "Зарабатывать на жизнь" Чаплин носил большие усы и цилиндр. Его знаменитый персонаж бродяги появится в следующем году в фильме "Детские автомобильные гонки". Чаплин активно использовал приемы пантомимы и буффонады. С 1920-х в его творчестве были тоже значительно более серьезные социальные темы.

В 1999 году Американский институт киноискусства поставил Чаплина на 10-е место в списке 100 величайших звёзд кино за 100 лет среди мужчин.

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Дата
02
февраля

Чарли Чаплин впервые появился в кино

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