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суббота, 05 мая 2018 02:50

Букмекеры заявили, что Melovin входит в ТОП-5 фаворитов Евровидения

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Букмекеры заявили, что Melovin входит в ТОП-5 фаворитов Евровидения
Melovin - претендент на победу в Евровидении. Фото: tv.ua

Украина на четвертом месте на выход в финал Евровидения по версии букмекеров.

В топ-5 участников второго полуфинала, которые с большой вероятностью попадут в финал шоу с конца: Молдова, Украина, Австралия, Швеция и Норвегия на первом месте, сообщает сайт песенного конкурса.

В десятку также вошли Нидерланды, Польша, Дания, Венгрия и Латвия.

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63-й песенный конкурс Евровидение проходит в столице Португалии - Лиссабоне. Два полуфинала и гранд-финал состоятся 8, 10 и 12 мая соответственно.

Украину на песенном конкурсе представляет Melovin с песней Under the Ladder. Он выйдет на сцену последним, под номером 18 во втором полуфинале.

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