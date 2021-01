Будут выходить еженедельно: Netflix анонсировал фильмы на 2021 год

Всего в 2021 году Netflix планирует выпустить 70 фильмов, в том числе 52 на английском языке, 10 — на других языках, а также 8 анимационных картин. Таким образом, каждую неделю Netflix будет пополнять свой каталог как минимум одним новым релизом. Фото: Curiocity

Стриминговая платформа Netflix опубликовала видео-превью с анонсом премьер 2021 года. Планируется выпускать новые фильмы каждую неделю.

Ожидаемые релизы: комедия с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс "Не смотри вверх", фильм Hand of God Соррентино, Do not Look Up Адама Мак-Кея, "Красное уведомление" с Галь Гадот, Райаном Рейнольдсом и Дуэйном Джонсоном, "Женщина в окне "с Эми Адамс," Малкольм и Мари "с Зендаей," Армия мертвецов "Зака Снайдера и др.

Всего за 2021 году Netflix выпустит 70 фильмов. Среди них 52 на английском, 10 - иноязычные, а также 8 анимационных картин.

В прошлом месяце стало известно, что Netflix вероятно потратит 19 миллиардов долларов на создание собственного контента. Попытаются удержать лидерство среди стриминг-сервисов. Платформа насчитывает 195 миллионов пользователей.