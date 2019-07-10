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среда, 10 июля 2019 13:52

"Брати Гадюкіни" презентовали песню об очаровательной незнакомке

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Рок-коллектив "Брати Гадюкіни" представили песню "Хто ти?" Из будущего альбома "Смех и грех". Композиция создана по мотивам 3 главных лирических хитов группы "Роксоляна", "Жовті Стрічки" и "Соломія". В ней рассказывается о незнакомке, которая прошла мимо но запомнилась. Девушка напоминает кого-то из прошлого главного героя. Текст наполнен типичной для "Братів Гадюкіних" иронией.

Автор: С официальный страницы группы в Facebook.
  В музыке группы "Брати Гадюкіни" сочетается это панк, блюз, регги, фолк и рок-н-ролл.
В музыке группы "Брати Гадюкіни" сочетается это панк, блюз, регги, фолк и рок-н-ролл.

"У меня есть такая особенность - я очень плохо запоминаю лица. Но чувства и эмоции еще долго сохраняются в моей голове. Наверное, пришло уже время не разбрасывать, а собирать камни. Как-то я сказал Игорю: давай напишем песню, в которой соберутся все лирические героини, которые были в творчестве Гадюкиных. Так кто же эта загадочная девушка? Интрига. Но когда мимо идет красивая женщина, я мысленно посвящаю эту песню ей ", - рассказывает клавишник группы Павел Крахмалев.

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Премьера альбома запланирована на осень. Уже можно послушать 5 песен оттуда - Крав", "ФРАНКЕНШТЕЙН/Oh My Love ", "Сафарі", "Сивина в бороду" и "Хто ти?".

Автор: С официальный страницы группы в Facebook.
  В тексте песни "Хто ти?" используются несколько фраз из стихотворения Ивана Франко "Час рікою пливет".
В тексте песни "Хто ти?" используются несколько фраз из стихотворения Ивана Франко "Час рікою пливет".

В этом году львовская рок-группа "Брати Гадюкіни" празднуют 30-летие. Они были одними из первых рокеров Украины. За время своего существования музыканты записали 5 студийных альбомов, 4 концертных альбома и 2 сборника хитов.

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