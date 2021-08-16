Бойня на ножах произошла на съемках украинского сериала

Премьера детективного сериала "Плут" режиссера Валерия Ибрагимова состоялась на канале "2 + 2".

Главный герой - бывший преступник с прозвищем Плут выходит из тюрьмы и становится опером, по сюжету. Его друг детства Андрей, теперь работает руководителем РОВД. Организует товарищу новые документы, чужое имя и законную работу.

Однако бывший заключенный устраивается в полицию не только, чтобы помочь другу задержать опасного преступника. Плут хочет воспользоваться положением, чтобы подобраться к уголовному коррупционеру, на участке которого он когда-то спрятал похищенные бриллианты.

Плута сыграл актер театра и кино Андрей Клименков, для которого это первая главная роль в сериальном проекте.

"Мой персонаж соткан из противоречий. Однозначно у зрителей он вызовет много вопросов, но остаться равнодушным к нему будет сложно. Ведь все мы, в том числе и я, ошибаемся, часто скрываем это и не хотим признаваться, даже себе. Неоднозначность Плута - одновременно и его главный козырь", - рассказывает Клименков.

Автор: предоставлено пресс-службой 2 + 2 Съемки детективного сериала "Плут"

Ради роли актер две недели тренировался с каскадером Дмитрием Рыжим. Он участвовал в производстве голливудского фильма "300 спартанцев".

Клименков зашел в съемки сериала с серьезной травмой спины, но принимал участие во всех экшн-сценах. Не обошлось без повреждений.

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"Хочется выделить сцену драки с актером Леонидом Захарченко. У нас была бойня на ножах, точнее он с ножом, а я без. Во время одного из дублей я упал на него, когда выполнял прием. Оба получили повреждения. Пришлось даже вызывать скорую: ему азотом замораживали руку, мне - спину. Но съемки никто не отменял, продолжали снимать дальше, пока все не сделали", - говорит Клименков.

Также в ролях Дмитрий Паламарчук, Марианна Дружинец, Даниил Мирешкин, Артем Мяус, Светлана Гордиенко, Максим Даньшин и другие.

Автор: предоставлено пресс-службой 2 + 2 Съемки детективного сериала "Плут"

Детектив снимали в Киеве и области более чем на 100 локациях, среди которых: уже недействующее СИЗО, заброшенные заводы, морг, клуб, больницу, частные дома и усадьбы.

В 16 сериях зрителей ждут перестрелки, гонки, драки, взрывы, трюковые элементы. Все экшн-сцены снимали с участием пиротехников, каскадеров и специалистов по оружию.

Премьера сериала "Карпатский рейнджер" режиссера Сергея Крутина состоялась на канале" 2 + 2 ".