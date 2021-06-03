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четверг, 03 июня 2021 00:45

Билли Айлиш тверкает в новом клипе

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Билли Айлиш тверкает в новом клипе
Билли Айлиш с подругами снялась в клипе Lost Cause. Фото: Youtube

Американская певица Билли Айлиш презентовала клип на песню Lost Cause.

Видео срежиссировала сама. Кроме Айлиш, снялись Эшли Николь, Джою Джексон, Кэррис Брукс, Лекси Смит, Наталия Сантьяго и Юлиана Мальдонадо.

"Мы наслаждались жизнью, тем, какие мы горячие, и просто сняли это все на видео", - прокомментировала клип Билли Айлиш. В нем девушки устраивают вечеринку, танцуют, тверкають, едят снеки, играют в дартс и твистер. В видео преобладают пастельные тона, что соответствует стилистике будущего альбома Happier than Ever.

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В последнее время Билли Айлиш чаще демонстрирует свое тело, хотя до этого скрывала его под одеждой большого размера. 19-летняя певица впервые снялась в откровенной фотосессии для глянца Vogue. Перед этим сменила имидж, став блондинкой.

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