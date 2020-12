Билл Гейтс посоветовал книги для паршивого года

Билл Гейтс посоветовал 5 книг, чтобы завершить год на хорошей ноте. В них рассказывается о расизме, Второй мировой войне, шпионов времен холодной войны и прорыве в медицине. Фото: gatesnotes.com

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс посоветовал книги, которые стоит прочитать до конца 2020 года.

"В тяжелые времена, а 2020 год без сомнения можно назвать таким, те из нас, кто любят читать, обращаются за помощью к различным книг. Я хотел углубиться в какую-нибудь сложную тему - например, в несправедливость, лежащую в основе протестов Black Lives Matter. Иногда мне нужно было снизить темп и обратиться в конце дня к чему-то более легкому. В результате я прочитал множество разных книг. Надеюсь, вы найдете здесь то, что поможет вам закончить год на хорошей ноте ", - пишет Гейтс в своем блоге.

"Новый Джим Кроу: массовые заключения в эпоху дальтонизма" Мишель Александр (The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness, by Michelle Alexander).

"Как и много белых, в последние месяцы пытался глубже понять структуру системного расизма. Эта книга открывает глаза на то, как правовая система несправедливо преследует людей на основании их цвета кожи. Это хорошо видно по истории и статистике заключенных. Я был знаком с некоторыми данными, но Мишель Александр помогла мне поместить их в контекст. Я дочитал и как никогда уверен, что нам нужен справедливый подход к вынесению приговоров и больше инвестиций в цветные сообщества".

"Диапазон: почему дженералисты побеждают в специализированном мире" Дэвид Эпштейн (Range: Why Generalists Triumph in a Specialized World, by David Epstein)

"Я начал следить за работой Эпштейна после того, как посмотрел его фантастическое выступление на TED 2014-го о спортивных достижениях. В этой увлекательной книге он утверждает, что, хотя мир, кажется, требует от людей все большей и большей специализации - например, в вашей карьере - на самом деле нам нужно больше специалистов, "обладающих широким кругозором, у которых есть разнообразный опыт". Его примеры - от Роджера Федерера до Чарльза Дарвина к экспертам времен холодной войны по советским делам. Я думаю, что его идеи помогают объяснить некоторые успехи Microsoft, потому что мы нанимаем людей, которые имеют опыт во многих областях. Если вы общий специалист, который когда-либо чувствовал затмение перед коллегами-специалистами, эта книга для вас".

"Замечательный и гнусный: Сага о Черчилле, семье и неповиновению во время блица" Эрик Ларсон (The Splendid and the Vile: A Saga of Churchill, Family, and Defiance During the Blitz, by Erik Larson)

"Иногда книги по истории оказываются более актуальными, чем могли представить их авторы. Так же и с этой блестящей работой о 1940-1941 годах, когда англичане почти каждую ночь проводили толкаясь в подвалах и на станциях метро, ​​когда Германия пыталась их бомбить. Страх и тревога, которые они испытывали, хотя и были гораздо серьезнее, чем то, что мы чувствуем с Covid-19, все равно кажутся знакомыми. Ларсон дает вам яркое представление о том, какой была жизнь обычных граждан в этот ужасный период. Он отлично описывает некоторых британских лидеров, которые пережили кризис, в частности Уинстона Черчилля и его близких советников. Конечно, объем этой работы слишком мал, чтобы быть единственной книгой о Второй мировой войне, которую вы когда-нибудь читали. Но это отличное дополнение к литературе, посвященной этому трагическому периоду".

"Шпион и предатель: самая шпионская история холодной войны" Бен Макинтейр (The Spy and the Traitor: The Greatest Espionage Story of the Cold War, by Ben Macintyre)

"В этой научной работе говорится об Олеге Гордиевском, офицере КГБ, который стал двойным агентом британцев, и Олдриче Эймсе, американского перебежчика, который, вероятно, предал его. Макинтейр пересказывает их истории, опираясь не только на западные источники (в том числе самого Гордиевского), но и российскою точку зрения. Это все так же увлекательно, как и мои любимые шпионские романы".

"Дыхание от соли: смертельная генетическая болезнь, новая эра в науке и пациенты и семьи, которые изменили медицину" Биджан П. Триведи (Breath from Salt: A Deadly Genetic Disease, a New Era in Science, and the Patients and Families Who Changed Medicine, by Bijal P. Trivedi)

"Это книга, которая по-настоящему вдохновляет. В ней зафиксировано историю о чрезвычайных научных инновациях и то, как это улучшило жизнь многих больных муковисцидозом и их семей. Эта история очень важна для меня, так как я знаю семьи, которые воспользовались новыми лекарствами, описанными в этой книге. Я подозреваю, что в ближайшие годы мы увидим еще много подобных, поскольку биомедицинские чудеса появляются из лабораторий все большими темпами".