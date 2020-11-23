Билл Гейтс рассказал, когда ждать новой пандемии

Гейтс считает, что новая эпидемия может начаться уже через 3 года, а при лучшем прогнозе - через 20. Фото: Reuters

Один из основателей корпорации Microsoft и миллиардер Билл Гейтс в ближайшем будущем предсказал начало еще одной пандемии.

Об этом сообщили в подкасте, посвященном Covid-19, передает "Униан".

Гейтс считает, что новая эпидемия может начаться уже через 3 года, а при лучшем прогнозе - через 20 лет. При этом человечество будет готово к такому испытанию гораздо лучше, чем к коронавирусной инфекции.

Основатель Microsoft уверен, что к следующей пандемии разработают системы тестирования потенциальных носителей инфекции и механизмы введения карантина.

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Человечество сможет вернуться к нормальной жизни лишь при наличии доступной вакцины от Covid-19. Об этом Билл Гейтс заявил в эфире телеканала NBC отвечая на вопрос, что нужно человечеству для полного преодоления последствий пандемии.