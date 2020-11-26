Без цензуры и стереотипов: режиссер фильма "Мои мысли тихие" снял онлайн-сериал

Автор: facebook.com Актриса Ганнуся Ярмоленко в драмедийном сериале "Секс, Инста и ЗНО" играет 11-классница Сашу. Имеет все шансы выиграть в голосовании на пост президента школы. Но ее ярый враг Ева находит компромат, который перевернет вверх дном не только планы Саши, но и всю ее жизнь, по сюжету

Онлайн-сериал об украинских подростках "Секс, Инста и ЗНО" вышел на платформе 1+1 video. Все 12 серий снял режиссер трагикомедии "Мои мысли тихие" Антонио Лукич.

"Вот такой а*уенный день" - выдыхает в кадр главная героиня, 11-классница из Винницы Саша Моцак. Была самой популярной девушкой в ​​школе, но все меняется в один миг. Ее конкурентка Ева Горбатюк приложила к этому все усилия и продолжает бороться за первенство, по сюжету.

"С их противостояния начинается история подростков, находящихся на грани между детством и взрослой жизнью. Ссорятся и мирятся, признаются в любви и страдают от невзаимности, пытаются найти общий язык с родителями, понять себя и изменить мир к лучшему. И конечно же, подготовиться к ЗНО", - говорится в синопсисе.

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Главные роли сыграли студенты первых курсов Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого и Киевского национального университета культуры и искусств, над подбором которых работала кастинг-директор Алла Самойленко. На экране также появляются Ирма Витовская, Наталья Васько, Ирина Веренич-Островская, Ольга Сафронова и Евгений Бушмакин.

"Без цензуры и стереотипов и с юмором наш сериал освещает проблемы подростков, их страхи, скрытые желания и неуверенность во всем. Впервые расскажет о поколении Z в среде, где молодежь пытается донести свое мнение и свое слово. В героях зритель узнает себя, потому что увидит истории из реальной жизни. Мы провели множество интервью со школьниками, чтобы узнать о том, что на самом деле является для них проблемами, и вложили это в сюжет и характеры персонажей. Это честный и откровенный рассказ о взрослении в Украине", - говорит автор идеи и шоураннер Ирина Никончук.

Проект создали эксклюзивно для сервиса 1+1 video. По словам создателей, цифровой формат позволил в полной мере раскрыть все темы, о которых до сих пор не принято и неудобно говорить, и показать жизнь с разных сторон. Историю рассказывают местами с точки зрения подростков, а местами - глазами взрослых.

Стоимость просмотра всех эпизодов составляет 79 грн.

Главный трек для сериала - песню ZNO - создала группа "Вагоновожатые". Автор слов - фронтмен коллектива Антон Слепаков. Речитативом на фоне брейкбита рассказывает о трудностях подростковой жизни, с которыми сталкиваются герои ленты.