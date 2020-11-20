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пятница, 20 ноября 2020 19:04

Трейлер сериала "Первые ласточки. Zависимые" выложили в сеть

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Автор: facebook.com
  Starlight Originals и "Новый канал" представили трейлер сериала "Первые ласточки. Zависимые". Обещают зрителям детективную историю, которая будет держать в напряжении и шокировать сюжетом
Starlight Originals и "Новый канал" представили трейлер сериала "Первые ласточки. Zависимые". Обещают зрителям детективную историю, которая будет держать в напряжении и шокировать сюжетом

В сети появился трейлер сериала "Первые ласточки. Zависимые" о студенческой жизни. Выйдет 14 декабря на "Новом канале".

Лента освещает проблемы подростков и молодежи. Первый сезон вышел прошлой осенью, рассказывал о школьниках. Поднимал тему самоубийств, травли, одиночества, проблем в семье.

Во втором сезоне - новый сюжет с новыми персонажами. Главные герои - второкурсники Института журналистики в престижном университете. Среди них - Insta-блогер Альбина, которая мечтает стать поэтессой. Ее одногруппник из малообеспеченной семьи Леша, который переехал в большой город из провинции. Наркозависимый Назар, у которого есть деньги, популярность, статус. Влад, который хочет стать спортивным комментатором, и зарабатывает на жизнь нелегальным путем, участвует в боях без правил. Их всех втягивает в свое расследование их преподавательница, журналистка Кира Зотова.

В сериале сыграли Александр Рудинский, Таисия Щурук, Максим Девизоров, Максим Самчик, Анастасия Пустовит, Виктория Литвиненко, Александр Бегма, Роман Ясиновский, Виталий Салий, Ада Роговцева.

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Авторы называют "Первые ласточки" первым в Украине сериалом-антологией. Особенность подобных проектов в том, что каждый сезон самостоятельный, с собственной сюжетной линией. А главные актеры могут оставаться неизменными.

Обещают, что "Первые ласточки. Zависимые" коснутся ряда острых социальных вопросов: наркотическая и сексуальная зависимость, нелегальный заработок, двойную жизнь, дифференциация на богатых и бедных, домашнее и сексуальное насилие, влияние социальных сетей, мыслей окружения и интернета в целом, принятие себя. Главная тема - зависимость.

"Сегодня это слово для каждого имеет свое значение, - говорит сценарист и шоураннер Евгений Туник. - Кто-то зависим от алкоголя или наркотиков, кто-то - от соцсетей, компьютерных игр или казино. Также ассоциируется с тесной связью двух или нескольких лиц. Есть зависимость от мнений, суждений, взглядов других, общества. Мне кажется, что мы все в определенной степени зависимы. так же и герои второго сезона "Первых ласточек". Причем как взрослое, так и молодое поколение. Каждый из них имеет свою темную и светлую стороны, свою зависимость. Насколько она опасна в разрезе сегодняшнего дня? Это мы и попытаемся показать. Латинская Z в начале названия сезона дает понимание, о ком сериал: о молодых людях, сегодняшних 18-20-летних".

Съемки проходили в сентябре-октябре.

Премьера состоится 14 декабря в 21:00. Запланировано восемь серий. Будут выходить по две в день.

25 ноября на платформе 1+1 video выйдет сериал "Секс, Инста и ЗНО" о школьной жизни. Все 12 серий снял режиссер фильма "Мои мысли тихие" Антонио Лукич.

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