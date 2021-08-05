Белорусский язык не станет господствующим в Беларуси

Когда впервые услышал украинцев ВВ, решил создать панк-группу и петь на белорусском, - говорит Ольгерд Бахаревич. Фото: Елена Павлова

Белорусский писатель Ольгерд Бахаревич не верит, что родной язык станет господствующим в Беларуси.

Об этом рассказал в интервью журналу "Країна".

"У нас всегда звучали польский, украинский, идиш. Последние сто лет доминирует русский, - говорит литератор. - Будущая победа демократии не означает, что белорусский станет господствующим, так как щупальца московского империализма проникли слишком глубоко. Вопрос в том, должны ли мы относиться к этому как к трагедии? Что важнее - свобода слова, права человека или язык?".

Бахаревич был гостем Книжного арсенала. Говорит, что его страна должна стать хотя бы двуязычной - сейчас большинство населения не владеет белорусским.

"В Киеве хожу по улицам и слышу прохожих. Украинский не доминирует, но люди легко переключаются с одного языка на другой, - продолжает - Мечтаю, чтобы белорусы стали хотя бы билингвами. Чтобы образование и массовая культура заговорили по-белорусски.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Без меня вы лузеры" - Ольгерд Бахаревич розказал на чем держится диктатура Лукашенко

Русская культура остается частью белорусов. Питерский рок конца 1980-х сыграл важную роль в истории Беларуси также. Даже меня трогают песни Цоя. Это моя молодость.

Слушал и украинские группы. Когда впервые услышал ВВ, решил создать панк-группу и петь на белорусском. Ни Гребенщиков, ни Кинчев на такое не вдохновляли".

Полную версию беседы с Ольгердом Бахаревичем читайте в номере журнала "Країна" за 5 августа.

Писатель и переводчик Ольгерд Бахаревич родился в 1975 году в Минске. Автор двух десятков книг. Произведения Бахаревича изданы на чешском, английском, украинском, польском, немецком и других языках. В 2021-м получил немецкую литературную премию имени Эрвина Пискатора. С ноября прошлого года живет в австрийском Граце.