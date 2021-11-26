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пятница, 26 ноября 2021 14:32

Барских показал грязные танцы в клипе на пьянящий сингл Tequila Sunrise
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Певец Макс Барских представил видеоработу на второй англоязычный трек Tequila Sunrise. Режиссером клипа выступил Алан Бадоев.

В новой работе восхитили пьянящими гитарными ритмами, откровенной лирикой и страстным контемпорари.

"Чтобы рассказать эту историю, мы соединили кино и театральный рассказ. Это позволило максимально обнажить чувства, которыми Макс делится в песне. В Tequila Sunrise на первый план выходит хореография. И для каждой пары танцоров она уникальна по настроению и ощущению, для каждой характерен свой мини-сюжет", - поделился Бадоев.

К съемкам пригласили также хореографа Анастасию Харченко.

Исполнитель Макс Барских выпустил клип на песню Tequila Sunrise
Фото: предоставлено пиар-агентом артиста
Исполнитель Макс Барских выпустил клип на песню Tequila Sunrise
Исполнитель Макс Барских выпустил клип на песню Tequila Sunrise
Исполнитель Макс Барских выпустил клип на песню Tequila Sunrise
Исполнитель Макс Барских выпустил клип на песню Tequila Sunrise

"Мне хотелось, чтобы зритель стал свидетелем особого пластического мира, диктуемого музыкой, при этом объединенного одним пространством и временем. А главный герой оказывается в этой вселенной и начинает пульсировать вместе с ним", - рассказала она.

По словам танцовщицы, в работе есть и другая часть.

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"Ода одиночеству", как я ее называю. Это то, с чего начинается клип. У Макса своя отличная пластическая органика. И здесь нам хотелось найти правильную форму, которая очень точно отражала бы его внутренний крик", - подытожила Харченко.

Авиакомпания SkyUp Airlines выбрала новый сингл Just Fly Макса Барских международным саундтреком.

Ранее представили ​​новую форму оранжевого цвета сотрудников SkyUp Champions в коллаборации с украинскими модными брендами. А клип Just Fly подхватывает оранжевую волну и превращает символику авиалиний в модный тренд.

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