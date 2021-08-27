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пятница, 27 августа 2021 14:08

Песня Макса Барских зазвучит в самолетах по всему миру

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Авиакомпания SkyUp Airlines выбрала новый сингл Just Fly Макса Барских международным саундтреком.

"Just Fly - это манифест добра и света. Такое позиционирование созвучно духу компании. Рады, что наша коллаборация с Максом Барских и агентством Badoev ID получилась сильной, коснувшись сердец многих людей в Украине и далеко за ее пределами. Наша визия как украинского авиаперевозчика - стать гордостью своей страны и рассказать о ней миру. Just Fly возвращает ту жажду и удовольствие от приключений и путешествий, которые мы начали терять из-за глобальной ситуации в мире. И именно с этим треком скоро будет начинаться каждое путешествие пассажиров SkyUp Airlines", - прокомментировала руководитель отдела маркетинга SkyUp Airlines Марианна Григораш.

Ранее представили ​​новую форму оранжевого цвета сотрудников SkyUp Champions в коллаборации с украинскими модными брендами. А клип Just Fly подхватывает оранжевую волну и превращает символику авиалиний в модный тренд.

Just Fly за шесть дней после премьеры преодолел отметку в 7 млн просмотров и попал в тренды YouTube. Песня возглавила плейлисты Spotify в Германии, Швейцарии, Румынии, Венгрии и Польше - впервые за карьеру артиста.

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Исполнитель Макс Барских выпустил сингл Just Fly и клип к нему. Эта песня является главной из будущего альбома певца. Режиссер видеоработы - Алан Бадоев. В клипе-мюзикле показали эстетику Вуди Аллена и лейтмотивы 1950-х, перекрытый "Борисполь" и личный Boeing 737-800, а также 100 уникальных образов.

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