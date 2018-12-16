Балерина Екатерина Кухар прокомментировала поступок Полунина

Татуировка Полунина с Путиным. Фото: Соцсети

Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар прокомментировала скандал вокруг известного танцора украинского происхождения Сергея Полунина.

"Мы знакомы очень близко и мы должны были в октябре танцевать "Лісову пісню", это было предложение Сергея танцевать на этой сцене. И, конечно, мне очень жаль, что все так произошло. Но он - взрослый человек, и я считаю, что мы все несем ответственность за то, что мы делаем, и, прежде всего, перед Богом. В балетном мире, конечно, Сергей - неординарная личность, неординарный танцовщик", - сказала Кухар ведущей "Светской жизни".

Для этого запланированного в октябре спектакля даже афиши были распечатаны, но его пришлось отменить.

"Спектакль отменили, потому что за месяц до него он поехал в Крым. И в газетах появилась информация и фотографии того, как Путин поздравлял Сергея в Крыму", - отметила балерина.

По словам Екатерины, после поездки Полунина в Крым и после отмененного спектакля, она с ним больше не общалась.

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Напомним, скандал вокруг Сергея Полунина разгорелся в его день рождения. 20 ноября на странице микроблога артиста появился снимок президента РФ с призывом "направить ему все добрые пожелания". Это вызвало немало вопросов. Затем Полунин развеял все сомнения, выложив в соцсети фотографию тату с Путиным, которое он уже давно сделал себе на груди. Хотя не так давно украинский танцор приезжал в Украину, был в Национальной опере, и вместе с Кухар посетил официальные мероприятия в Министерстве культуры Украины.