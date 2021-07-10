Автандил Варсимиашвили просил украинских актеров не играть как в России

На сцене киевского Театра на Подоле грузинский режиссер Автандил Варсимиашвили поставил "Механический апельсин" по роману англичанина Энтони Берджеcса.

Автор: Театр на Подоле Четыре юноши - Алекс, Джордж, Коста и Темный - для развлечения и на заказ совершают преступления. Так начинается спектакль "Механический апельсин", который презентовали в театре на Подоле

Действие перенесли в Киев начала 1990-х. Четыре юноши - Алекс, Джордж, Коста и Темный - для развлечения и на заказ грабят и убивают прохожих, угоняют машины, врываются в дома, насилуют женщин. Во время одного из ограблений главаря Алекса арестовывают. Таинственные врачи выбирают парня для эксперимента, по сюжету.

В 1990-е, после развала Советского Союза, и в Украине, и в Грузии, над обществом проводили эксперименты

"Речь идет не об англичанах из 1960-х, а о нас. Роман Бёрджесса показывает зло, а я исследую процесс его зарождения, - рассказывает Автандил Варсимиашвили. - В 1990-е, после развала Советского Союза, и в Украине, и в Грузии, над обществом проводили эксперименты. Было столько революций. Внешние силы создавали "новых" людей. Воспитывали, делали из них марионеток. На сцене присутствуют декорации с украинскими мотивами. Они остались как тени прошлых ценностей, которые мы хотим отбросить. Хотя и в изувеченном состоянии, будут всегда с нами".

Автор: Мария Беляева Режиссер Автандил Варсимиашвили вместе с актерами представляє спектакль "Механический апельсин" в театре на Подоле

В Киеве режиссер работал над спектаклем всего неделю. Актеров подобрал руководитель театра Виталий Малахов. А репетиции начал ассистент режиссера Владимир Кудлинский.

Во втором действии спектакля раскрываются мотивы жестокости и агрессивности героев. Джордж - бывший военный, потерявший на войне товарища и случайно убил ребенка. Темный приехал в Киев из села и хочет казаться крутым. Самый молодой из них, Коста, попал в плохую компанию и наследует друзей. Алекс получает удовольствие от насилия.

Автор: Мария Беляева Таинственные врачи выбирают Алекса для экспериментов. Показывают в спектакле "Механический апельсин" в театре на Подоле

"Если бы не фильм 1972 года, о существовании "Механического апельсина" никто не знал. Экранизация получилась лучше литературный первоисточник, - считает Автандил Варсимиашвили. - Ничего ценного в романе нет, кроме формы. Американский режиссер Стэнли Кубрик сделал из него культовое произведение, создал собственный мир. Также и я поставил авторский спектакль. Добавил личные темы, рассказал о судьбе моего поколения. Особенно это касается гражданской войны, и вообще войны. Я участвовал в двух. Хорошо знаю, что это такое. Как меняет человека. В монологах одного из героев, Джорджа, звучат воспоминания о войне. Берджессу такое и не снилось. Это и мое личное, и мои наблюдения.

С украинскими актерами мне работать просто. Актерская школа близка к грузинской. Взрывная, эмоциональная, носит ментальность своего народа. Говорю актерам, чтобы не играли, как в России. Потому что нужно играть, а не "вживаться" в роль. Это выглядит лживо ".

Поставил авторский спектакль. Добавил личные темы, рассказал о судьбе моего поколения

"Такие страшные вещи лучше делать только в театре. Унижать, бить людей. Надеюсь, зрителей это отвадит идти по пути наших персонажей, - говорит актер Дмитрий Грицай. Сыграл Алекса. - Мне не свойственно насилие. Переключаться с роли было непросто. Приходил домой, а у меня там двое детей. Просто садился и молчал. Чтобы войти в образ, слушал симфонии Бетховена. Это любимый композитор Алекса".

Автор: Мария Беляева Таинственные врачи выбирают Алекса для экспериментов. Показывают в спектакле "Механический апельсин" в театре на Подоле

"Посмотрела спектакль с 18-летней дочерью. Она прочувствовала и ужаснулась тех ребят из 1990-х. Ни один учебник истории не объяснит так доходчиво. Это было бандитское время, когда главную роль играла сила", - поделилась впечатлениями зрительница Леся Тетерюк.

Спектакль "Механический апельсин" покажут в Театре на Подоле в начале нового сезона, 5 и 6 августа.

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"Механический апельсин" является третьим спектаклем в Украине для грузинского режиссера Автандила Варсимиашвили

"В 1982 году в Молодежном театре я сделал" Калейдоскоп ". Спектакль закрыли, меня арестовали, - вспоминает он. - В спектакле два грузина стерегли памятник архитектуры и понемногу продавали его на сувениры. Городская власть обиделась. Поскольку именно в том году в Киеве соорудили макет Золотых Ворот. Меня на день задержали органы, депортировали из города без права повторного приезда. Зато приобрел много друзей, которые поддерживали меня и этот спектакль - Николай Бажан, Иван Драч, Даниил Лидер. Затем, в 2016 году поставил "Ричарда ІІІ" по Шекспиру в Театре Франко. К спектаклю "Механический апельсин" шел 42 года. С художественным руководителем театра на Подоле Виталием Малаховым познакомился еще в 1979-м. Увидел его спектакль "Сон в летнюю ночь". Захотелось обнять талантливого постановщика. С того дня мы постоянно общаемся, и планировали что-то поставить друг в друга. Наконец у меня получилось".

24 августа, в День независимости Украины в театре на Подоле покажут моноспектакль "Рыцарь храма". Это исповедь снайпера, которая выходит на уровень философской притчи о преступлении и наказании. Пьеса Татьяны Иващенко имеет две сюжетные линии: история Степана сегодняшнего и его же как древнего рыцаря Ордена тамплиеров. Через пересечение нескольких временных реальностей, которые существуют в сознании снайпера, в его снах и подсознании, вырисовывается главная идея пьесы и спектакля - все люди на земле братья, стреляя в кого-то - ты убиваешь брата, а убив брата - убиваешь себя.