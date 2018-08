"Антитела" представили тизер нового клипа

Группа "Антитела" представила тизер нового клипа на трек из будущего альбома Hello - "Лови момент".

Музыканты впервые показали широкой аудитории свои семьи. На экранах появился фронтмен Тарас Тополя с женой Еленой (певица Alyosha), а также все участники со своими близкими, пишет ТСН.

Видео от начала до конца пронизано метафорами. Человеческие отношения стали главным месседжем клипа. Единство - то, без чего люди не смогут выжить на Земле.

Музыканты считают, что этот клип будет самым дорогим клипом группы. Съемки проходили в течение 10 дней.

Участники группы прошли тяжелый пешеходный туристический маршрут Украины, да еще и в сезон дождей. Съемочная группа в составе 20 человек прошла вверх по реке Черный Черемош - это дикие места Карпат, Чивчинские горы, расположенные в пограничной зоне Румынии. Стоит отметить, что из-за погодных условий команда была вынуждена дважды выезжать на съемки в отдаленную точку.

"Ради хороших кадров и хорошего смысла, который всегда есть у нас в песнях и клипах, мы готовы работать, преодолевать себя, побеждать лень, страх и идти на вершину. Потому вершина впереди еще не одна у каждого из нас", - рассказал Тарас Тополя .

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отдает скандалом: Dzidzio заинтриговал новым фильмом

"Лови момент" - своеобразное продолжение предыдущего клипа "TDME". Завершит эту серию следующая песня с будущего альбома Hello, презентация которого запланирована на осень этого года.

А на 2019 год группа "Антитела" планирует большой стадионный тур по городам Украины в поддержку 6-го альбома.

Американская группа Twenty One Pilots сняла в Киеве клип на песню "Nico And The Niners".