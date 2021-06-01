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вторник, 01 июня 2021 18:50

Английские субтитры к российским фильмам возмутили зрителей

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Английские субтитры к российским фильмам возмутили зрителей
В субтитрах бандеровцев назвали коллаборационистами. Фото: УНИАН

Пользователей Netflix возмутили английские субтитры к российским фильмам "Брат" и "Брат 2" режиссера Алексея Балабанова.

В одной из реплик слово "бандеровец" перевели как "Ukrainian Nazi collaborator" - "украинский нацистский коллаборационист", сообщает УНІАН.

Из истории известно, что бандеровцы не были коллаборационистами, они воевали как с нацистами, так и с СССР.

Людей заинтересовало, как перевели другие ксенофобские цитаты.

Фразу "Не брат ты мне, гнида чернож*пая" перевели как "You're not my brother, you black ass worm".

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Реплику "А то я евреев как-то не очень" перевели как "I'm not a big fan of the Jews". Дословно это означает: "Я не большой фанат евреев".

Стриминговий сервис Netflix снимает вторую и третью части польской эротической драмы "365 дней". Кинокартина вышла на большой экран в феврале прошлого года. Она появилась на Netflix и стала хитом по просмотрам.

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