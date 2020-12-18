Александр Бойченко получил награду

Автор: litakcent.com На обложке книги Александра Бойченко изображен греческий философ Сократ и две его жены. Бойченко шутит, что название "Больше / Меньше" касается размера их груди

18 декабря 2015 года черновицкий публицист Александр Бойченко получил премию им. Юрия Шевелева. Его сборник эссе "Більше/Менше" получил статуэтку Бронзового Ангела.

— В Украине большинство премий такие, что получить их — только стыда набраться, — говорит Александр Бойченко. — Есть мнение, что в эссеистику идет тот, кто не может писать художественные произведения и не хочет — научные труды. В моем случае это правда. Я немного писал научные труды, но они мне ужасно надоели. Сугубо литературных произведений не писал и не хочу. А может, и не могу. Как-то слишком остро чувствую искусственность художественной литературы. Потому что когда ляпнешь какую-то глупость, то всегда можешь быстро сказать, что это специфика жанра. Что это не я дурак, а мои персонажи такие. В науке можно спрятаться за кафедральный план. А эссеистика — это такой разговор, где действительно говоришь ты. Свободно, не проповедуешь истины, а лишь предлагаешь подумать о них.

Нынешними финалистами стали Владимир Ермоленко со сборником "Далекі близькі", Василий Махно с книжкой "Ровер".

— Я определил для себя, что ровер — это двуколесная метафора памяти, — рассказывает по скайпу 51-летний Василий Махно. В 2000-м эмигрировал в Нью-Йорк. Его сборник рассказов "Дім у Бейтинґ Голлов" недавно назвали "Книгой года ВВС". — На этом ровере можно ехать куда угодно. Присутствует тема памяти, возвращения. Там есть не только украинские реалии. Сербию я взял как модель распада государства. Это вещи, связанные с войной и травматическим переживанием югославской интеллигенции. Они разделились на людей, которые отстаивали позиции Милошевича, а другие считали, что нужно находить диалог".

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Премию им. Юрия Шевелева основали в 2013 году. Присуждают раз в году украинскому автору за художественную и научную эссеистику. Жюри отмечает произведения за независимость мнений и утонченность стиля.

Писательница Оксана Забужко работает над новым романом, события которого происходят "в эпоху войны и ковида".