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вторник, 31 июля 2018 12:32

"9 млн грн из налогов на тупое и унылое кино" - скандал в сети

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&quot;9 млн грн из налогов на тупое и унылое кино&quot; - скандал в сети
В Facebook через украинскую киноленту "Брама". Фото с сети

После выхода в прокат нового украинского фильма "Брама" в сети разгорелся скандал. Зрители неоднозначно восприняли киноленту: кому-то понравилась, а кто-то не понял ее.

Ирма Витовская, актриса, сыгравшая в фильме главную роль, призналась, что ее так еще не травили, передает РБК-Украина:

"Так меня еще не травили..." Брама ", кажется, меня направит в добровольную изоляцию. Желаю всем счастья, особенно женщинам. Желаю классных работ коллегам желаю не забывать, что мы все в одной лодке гребем в одном направлении. И название ему - Украина, где будут жить мои дети! Простите меня все, кому я костью за то, что существую", - написала она в Facebook.

Пост актрисы вызвал в сети вызвал бурную реакцию пользователей:

"А вот вам снова 9 млн гривен налогоплательщиков на тупое, уныло, пошлое поэтическое украинское кино" Брама ". Если я не ошибаюсь, весь этот болезненный бред призывает нас еще больше любить нашу родную землю, ее обычаи, традиции и силу духа украинский" - написала в фейсбуке литературный критик Татьяна Трофименко, которая заняла противоположную позицию.

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"Это и есть диагноз нашему окружению. Ну не зашло кино, случается. В конце концов, всем нравятся одни луидоры. Я встречал очень умных, образованных людей, которые смеялись примерно в том же ключе с Тарковского, Сокурова, Антониони, Линча, Ґриневея, фон Триера и др. Подобный идиотский пафос у Толстого, когда он разбирает пьесы Шекспира. Поэтому не буду отмечать автора заметки, не оставляет камня на камне от крутезной, на мой несовершенный вкус, ленты "Брама", - оставил отзыв телеведущий Юрий Макаров.

"Выбесили меня герои "Брамы". В течение 2 часов 5 идиотов делают кучу глупых поступков. В середине фильма возникло дикое желание забраться в экран и сделать все вместо них",- написал кинокритик Антон Филатов.

Ранее рассказали как снимали фильм "Брама" режиссера Владимира Тихого. Ленту сняли по пьесе львовского драматурга Павла Арье "В начале и в конце времен".

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