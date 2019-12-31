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среда, 01 января 2020 03:30

5 сериалов о женщинах, которые понравятся и мужчинам

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5 сериалов о женщинах, которые понравятся и мужчинам
5 сериалов о успешных женщинах

С появлением стримингових сервисов сериалы стали популярны чем кинофильмы. Историю сериалы передают максимально подробно, характеры и мотивацию главных героев
более понятны, вселенная, в которой происходят события - подробнее прорабатывают. И все же, до сих пор принято делить сериалы по аудитории. На мужские и женские.

Gazeta.ua подготовила подборку сериалов о женщинах, которые понравятся и мужчинам.

Удивительная миссис Мейзл

Американский комедийно-драматический телесериал о женщине-комике, которая начинает свою карьеру в 1950-х в Нью-Йорке. Еврейка Мириам Мейзл - домохозяйка с двумя детьми. Женщина идеальная мать и жена. Веселая, красивая, заботливая. Однажды муж Мириам идет от нее, потому что имеет интрижку на стороне. Женщина срывается, напивается в клубе и импровизирует. Ее импровизация вызывает огромный успех.

Блеск

Лос-Анджелес, 1980-й. Безработная актриса Рут получает предложение принять участие в шоу о женском реслинге. Для выступлений она выбирает сценическое имя Зоя-Мордобоя и играет роль злобной эмигрантки из СССР, отстаивающий принципы коммунизма. Ее главная соперница - подруга Мисс Америка.

Невероятное

Драматический криминальный сериал 2019-го создан на основе реальной истории в Вашингтоне и Колорадо в 2008-2011 годах.
Мари Адлер, 18-ричнна школьница из Сиэтла обращается в полицию после изнасилования. Ей никто не верит. Под давлением Мари заявила, что хотела только привлечь внимание к себе. Впоследствии две детективкы Карен Дюваль и Грейс Расмуссен расследуют серию преступлений, и понимают, что история Мари реальна.

Акт (Притвортсво)

Джипси - девочка подросток, которая болеет. Ее мать одинкока. Пытается справиться с болезнью дочери и заработать деньги на лекарства. Женщина чрезмерно опекает дочь, контролирует каждое ее движение. Но однажды, после очередного обследования в больнице специалисты раскрывают Джипси невероятную тайну матери. Выяснилось, что девочка здорова.

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Почему женщины убивают

Сериал рассказывает о трех женщинах, живущих в разных временных рамках в одном и том же особняке в Пасадене, штат Калифорния. В 1963-м Бет Энн Стэнтон наслаждается жизнью счастливой домохозяйки, пока муж не изменяет ей с официанткой. В 1984-м светская львица Симона Гроув узнает, что ее третий муж гомосексуалист, а сама заводит роман с молодым парнем. В 2019-м адвокат Тейлор Хардинг проходит проверку отношений, когда она и ее муж Илай испытывают тягу к одной и той же женщине. В каждом браке неверность становится точкой отсчета событий, которые приводят к убийствам.

Сериалы стали сложным продуктом, который схватывает дух времени. С их популярностью связывают так называемый эффект Флинна – постепенное повышение показателей коэффициента интеллекта (IQ) с течением лет, как в отдельных странах, так и в целом по миру. К созданию сериалов подключились признанные кинорежиссёры: Мартин Скорсезе, Стивен Спилберг, Дэвид Финчер и братья Коэн.

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