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воскресенье, 06 мая 2018 02:24

5 самых ожидаемых фильмов, которые впервые покажут в мае

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5 самых ожидаемых фильмов, которые впервые покажут в мае
Фильмы, которые покажут в мае. Фото: telegraf.com.ua

В мае состоятся премьеры 5 фильмов, выхода которых фанаты ждали в течение прошлых лет.

Самые ожидаемые киноновинки этого месяца подобрал telegraf.com.

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"Терминал"

Премьера: 10 мая.

Режиссер: Он Стейн.

В ролях: Робби, Саймон Пегг, Мэттью Льюис, Майк Майерс, Макс Айронс, Декстер Флетчер, Ник Моран, Томас Тургус, Катарина КЭС, Джордан Данн.

История двух наемных убийц, которые берутся выполнить смертельно опасное задание. За это заказчик предлагает приличную сумму. Но киллеры встречают девушку Энни, которая оказывается не такой простой, как им показалось сначала.

"Анон"

Премьера: 10 мая.

Режиссер: Эндрю Никкол.

В ролях: Клайв Оуэн, Аманда Сейфрид, Колм Фиоре, Соня Уолгер, Марк О'Брайен, Джо Пинг, Иддо Голдберг, Себастьян Пижотт, Рейчел Робертс, Этан Таварес.

Идеальное общество будущего: режим тотального надзора, отсутствие личной жизни, частных территорий и гражданских прав. Казалось бы, в полностью контролируемом государстве нет места ошибкам и правонарушениям. Но детектив Сол Фриленд знакомится с девушкой, которая не числится в базах данных. Перед копом открываются двери преступного мира новой эры.

"Истерия"

Премьера: 10 мая.

Режиссер: Джонни Мартин.

В ролях: Майкл Мэннинг, Гриффин Фриман, Райан Пинкстон, Аугуст Роудс, Сет Остин, Линдсей Бушмен.

Чтобы пройти процедуру посвящения в студенты, парень должен пробраться в заброшенный дом и снять это все на камеру. Дом привлекает внимание студентов тем, что несколько лет назад в нем произошло массовое убийство. Когда парень не вернулся, друзья идут его искать. Но находят они только камеру на крыльце дома.

"Дэдпул 2"

Премьера: 17 мая.

Режиссер: Дэвид Литч.

В ролях: Баккарин, Райан Рейнольдс, Джош Бролин, Брианна Хилдебранд, ТиДжей Миллер, Зази Битц, Лесли Уггемс, Стефан Капичич.

Продолжение фильма о наемнике Уэйде Уилсоне, который стал побочным продуктом программы вооруженных сил под названием "Оружие Х". В результате чего приобрел невероятную силу, ловкость, а вместе с тем был изуродован и морально истощен.

"Соло: Звездные войны. Истории"

Премьера: 24 мая.

Режиссер: Рон Ховард.

В ролях: Эмилия Кларк, Олден Еренрайк, Пол Беттани, Вуди Харрельсон, Клинт Ховард, Дональд Гловер, Тэнди Ньютон, Фиби Уоллер-Бридж, Уорвик Дэвис, Йонас Суотамо.

Фильм о начале приключений космического сорвиголовы Хана Соло и его товарище Чубакки. Напарников ждет знакомство с карточным шулером из далекой галактики, Ленд Калриссиан.

Фильм Сергея Лозницы "Донбасс" будет представлен в программе "Особый взгляд" Каннского международного кинофестиваля. Мировая премьера ленты состоится 9 мая. В фильме расскажут истории жителей Востока Украины, страдающих от войны. Сценарий писали на основе документальных материалов.

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  • "Позывной Бандерас" (реж. Заза Буадзе)
  • "Свингеры" (реж. Андрейс Экис)
  • "Дикое поле" (по роману Сергея Жадана "Ворошиловград", реж. Ярослав Лодыгин)
  • "Брама" (реж. Владимир Тихий)
  • "Тайный дневник Симона Петлюры" (реж. Лесь Янчук)
  • "Похищенная принцесса Руслан и Людмила" (реж. Олег Маламуж)
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