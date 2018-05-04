Показали постер к фильму Лозницы "Донбасс"

Презентовали международный постер фильма Сергея Лозницы "Донбасс" Фото: Facebook

Кинокомпания Arthouse Traffic представила международный постер к фильму Сергея Лозницы "Донбасс".

Фильм Сергея Лозницы "Донбасс" будет представлен в программе "Особый взгляд" Каннского международного кинофестиваля. Мировая премьера ленты состоится 9 мая.

В фильме расскажут истории жителей Востока Украины, страдающих от войны. Сценарий писали на основе документальных материалов.

"Особый взгляд" - вторая по значимости конкурсная программа Каннского фестиваля. В свое время ее призерами становились Вим Вендерс, Ким Ки Дук, Йоргос Лантимоса и другие звезды авторского кино.

Фильм Сергея Лозницы "Счастье мое" (2010) стал первой украинской лентой, которая участвовала в официальном конкурсе Каннского фестиваля. Позже представил в Каннах свои картины "Майдан" (2014) и "Кроткая" (2017).

Два украинских фильма, получивших поддержку Госкино, попали в конкурсные программы 71-го Каннского международного кинофестиваля.