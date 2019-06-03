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понедельник, 03 июня 2019 17:56

3D-модель энергоблока из сериала "Чернобыль" создали украинцы
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Энергоблок №4 создала команда украинской студии Postmodern Digital
Фото: пресс-служба
Энергоблок №4 создала команда украинской студии Postmodern Digital
Энергоблок №4 создала команда украинской студии Postmodern Digital

Энергоблок №4, который зрители увидели в сериале "Чернобыль" от HBO, создала команда украинской студии Postmodern Digital.

Для воспроизведения достоверной виртуальной модели здания и окружающей обстановки использовались архивные данные, а также фото- и видеоматериалы. Особое внимание авторы обращали на детали, чтобы показать зрителю все повреждения от взрыва именно такими, какими они были на самом деле.

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Сначала модель энергоблока была разработана для мини-сериала "Мотыльки", который в 2013-м вышел на телеканале "Интер". Картина попала в шорт-лист главной премии в области визуальных эффектов - VES Awards сразу в 2 номинациях: Выдающиеся визуальные эффекты в телевизионной программе (Outstanding Visual Effects in a Broadcast Program) и Создание выдающейся локации для рекламы или телевизионной программы (Outstanding Created Environment in a Commercial or Broadcast Program).

В этих номинациях Postmodern конкурировали с такими лентами, как Game of Thrones, Agents of S.H.I.E.L.D., Hell On Wheels.

Автор: пресс-служба
  Энергоблок №4 создала команда украинской студии Postmodern Digital
Энергоблок №4 создала команда украинской студии Postmodern Digital

Postmodern является частью FILM.UA Group - крупнейшей в Восточной Европе вертикально интегрированной группы компаний в области теле- и кинопродакшна. Она расположена в Киеве.

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Дата
03
июня

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