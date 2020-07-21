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вторник, 21 июля 2020 18:36

27-й Форум издателей представил официальную айдентику фестиваля

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Автор: пресс-служба "Форума издателей"
  На постере 27-го Львовского международного литературного фестиваля "Форум издателей" символически воплотили диджитализацию. В этом году впервые пройдет онлайн
На постере 27-го Львовского международного литературного фестиваля "Форум издателей" символически воплотили диджитализацию. В этом году впервые пройдет онлайн

27-й Львовский международный BookForum представил официальную айдентику и постер фестиваля.

"Общая стилистика нынешнего BookForum - это максимальная открытость, коммуникабельность и диджитальность. Вместо привычных офлайн-ивентов будем наблюдать за фестивалем дома, с помощью гаджетов, что мы и пытались воплотить в обновленной айдентике", - говорится в сообщении команды Element Agency, которая работала над визуальным оформлением.

По их словам, брендинг BookForum построен на лаконичных и четких линиях, которые удобно трансформировать. Цветовое решение сделали ярким, выбрав небольшую, но акцентную палитру. Основным сделали синий, ведь он является одним из самых распространенных цветов в интернете. А также символизирует изменение нынешнего фестиваля - диджитализацию.

"Выбранная стилистика позволяет активно использовать линейную иллюстрацию, ведь каждый ее элемент может работать как самостоятельно, так и в комбинации. Мы добавили изображения "сети" и "переключателя", ведь это не только символическое воплощение диджитализации, но и визуально сильное решение. Также был разработан шрифт, который выделяется среди других своей "книжностью", четкими очертаниями и графичностью", - рассказали Element Agency.

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27-й Львовский международный BookForum состоится 16-20 сентября в онлайн-формате. Пройдет при поддержке Украинского культурного фонда и Львовского городского совета. Фокусная тема фестиваля - "Перепись населения: знать, кто мы есть".

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