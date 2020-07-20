Театральный фестиваль "Сказки Украины" переходит в онлайн формат

В этом году III Всеукраинский открытый театральный фестиваль детских и юношеских коллективов "Сказки Украины" проводится при поддержке Украинского культурного фонда и будет проходить в онлайн-формате. К участию приглашаются коллективы со всей страны. Сейчас идет сбор заявок.

С 28 по 30 августа 2020 года с площадок клуба "Маяк" в Бердянске, студии Общественное Запорожье и локации в Киеве будут вестись прямые трансляции. Запланированы мастер-классы от членов жюри, круглые столы, встреча с известным сказочником Сашком Лирником и тому подобное. Обсуждение спектаклей будет проходить на онлайн-конференциях с каждым коллективом индивидуально.

Автор: предоставлено оргкомитетом фестиваля В этом году фестиваль "Сказки Украины" будет проходить онлайн.

"Нам важно наладить дружеский и одновременно профессиональный диалог с руководителями любительских коллективов, с теми, кто ежедневно вкладывает силы в развитие нового поколения и фактически формирует будущее украинского искусства", - рассказывает руководитель творческого проекта, председатель общественной организации "Форум-Арт" Наталья Игнатьева.

Автор: предоставлено оргкомитетом фестиваля В этом году фестиваль "Сказки Украины" будет проходить онлайн.

Как и в прошлом году, фестиваль "Сказки Украины" стремится привлечь внимание общества к важной теме равенства, поэтому к участию приглашены детские и юношеские театры, театральные кружки, студии, театры с участием детей с инвалидностью и инклюзивные театры.

Автор: предоставлено оргкомитетом фестиваля В этом году фестиваль "Сказки Украины" будет проходить онлайн.

"Мы хотим, чтобы "Сказки Украины" были действительно инклюзивным фестивалем, в котором главное - это творческий уровень и исполнительская искренность, а не признаки здоровья, этническая принадлежность, общественное положение или что-то еще", - отмечает Наталья Игнатьева.

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Значительное преимущество онлайн-фестиваля - возможность существенно расширить аудиторию. Посмотреть спектакли коллективов-участников смогут зрители в любом уголке мира, ведь записи постановок будут загружены на официальный YouTube-канал "Сказок Украины". Более того, есть возможность проголосовать за тот спектакль, который больше всего понравился. Лучший по версии зрителей спектакль получит специальный диплом - "Приз зрительских симпатий".

Автор: предоставлено оргкомитетом фестиваля В этом году фестиваль "Сказки Украины" будет проходить онлайн.

"Нам нравится видеть разнообразие детских и юношеских представлений, нам нравится, что глубина сказки и ее игровой потенциал раскрываются каждый раз по-новому и каждый раз обогащают и участников фестиваля, и нас самих", - говорит Наталья Игнатьева.

Участие в международной студенческой программе Cinéfondation 2020 Каннского кинофестиваля примет украинский режиссер Елизавета Письмак. Она учится в Польской национальной школе кино, телевидения и театра им. Леона Шиллера (г. Лодзь), сообщает пресс-служба Госкино.