10 сериалов от Netflix, которые появятся в этом году

Какие сериалы выйдут в этом году. Фото: Money

Опубликовали 10 сериалов от Netflix, которые запланированы на 2020 год.

"Половое воспитание" (2 сезон)

В первом сезоне Отис и Мейв основали в средней школе клинику с сексуальными консультациями. Во втором сезоне Отис вместе со своей девушкой Олой будут исследовать собственные сексуальные желания и искать подход к дружбе с Мейв, сообщает ZN.ua.

"Рагнарок"

Этот норвежский сериал посвящен экологии и норвежской мифологии. Рассказывает историю взросления современных школьников через призму скандинавских мифов.

"Призраки"

В сериале речь идет о пяти детях. Они узнали, что что-то вызвало к жизни мертвых и эти привидения хотят отомстить за ошибки прошлого.

Next in Fashion

18 дизайнеров должны будут пройти 10 испытаний для того, чтобы создать "новую большую вещь". Победитель получит $ 250 тыс. и шанс представить свою коллекцию на Net-a-Porter.

"Всем парням, которых я любила раньше: P.S. Я все еще люблю тебя"

Продолжение сериала "Всем ребятам, которых я любила раньше". Рассказывает о том, как письма 16-летней Лары Джин Колви похитили и отправили адресатам. Одним из них был Питер Кавински. Второй сезон расскажет об отношениях пары и историю, которая началась после того, как еще одно любовное письмо Лары вошло в игру.

"Ребекка"

Перезапуск фильма Альфреда Хичкока 1940 года. Главные роли получили Арми Хаммер, Энн Дауд, Кристин Скотт Томас и Лили Джеймс.

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"Матрешка"

В первом сезоне Надя Вулвокова застряла во временной петли на свой 36 день рождения и снова и снова умирала. Информацию о втором сезоне не раскрывают.

"Эдди"

Сериал от режиссёра "Ла-Ла Ленда" Дэмиена Шазелла. Известный в Нью-Йорке пианист уезжает в Париж. Там становится владельцем джазового клуба и продолжает роман со своей солисткой. После приезда 15-летней дочери, он вынужден противостоять тому, что заставило его покинуть Нью-Йорк.

"Проклятая"

Шоу снято по одноименному графическому роману Фрэнка Миллера. Главную роль сыграет звезда "13 причин, почему" Кэтрин Лэнгфорд. Лента будет переосмыслением легенды о короле Артуре.

Selena: The Series

Сериал о мексиканской поп-певицы Селене Кинтанилья-Перес, которая стала популярной в 1990 году. В 1995 ее убил менеджер собственного фан-клуба Иоланда Солдивар. Сериал будет состоять из двух частей, первая из которых расскажет о пути Селены к славе.

С появлением стримингових сервисов сериалы стали более популярны чем кинофильмы. Историю сериалы передают максимально подробно, характеры и мотивацию главных героев понятны, вселенная, в котором продолжаются события - подробнее прорабатывают. И все же, до сих пор принято делить сериалы по аудитории. На мужские и женские.