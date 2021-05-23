Звездные открытие: судья "Мастер шеф" дал рецепт американских дерунов

Рецепты Эктора Хименес-Браво: как быстро сделать драники. Фото: Shutterstock.com

Судья "Мастер шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом картофельных хашбраунив. Эти хрустящие блины готовит за считанные минуты. Шеф-повар позаимствовал рецепт с американской кухни, где его используют для завтраков. Так делают и в учреждениях фастфуда.

Об этом пишет Эктор Хименес-Браво в Инстаграм.

"Картофельный хешбраун вкуснее, чем в McDonald's. Всего несколько ингредиентов и минимум времени. Вы будете лакомиться хешбрауном быстрее, чем к Вам доедет курьер", - уверяет Эктор Хименес-Браво.

Ингредиенты:

4 картофеля

4 кусочка сыра

3 ч. л. соли

6 ст. л. кукурузного крахмала

сухой чеснок

Приготовление:

Картофель измельчить ножом на маленькие кубики. Выложить на сковороду с маслом, добавить соль, сухой чеснок, перец, обжарьте.

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Снять с плиты. Положить картофель в миску с крахмалом. Перемешать.

Раскатать тесто на квадрат и разделить на четыре части. Выложить ломтики сыра, соединить половинки.

Обжарить с двух сторон до золотой корочки.

Сезон молодого картофеля в разгаре. Поэтому, пришло время доставать из кулинарных книг лучшие рецепты. Одним из самых популярных считают отварной картофель с укропом и чесноком. Несмотря на то, что картофель не менее вкусная и аппетитная в запеченном виде.