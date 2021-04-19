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среда, 21 апреля 2021 10:35

Запеченные помидоры от Поля Сезанна рецепт

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  Запеченные помидоры подают как гарнир к рыбе или мясу
Запеченные помидоры подают как гарнир к рыбе или мясу

Говорят, эти запеченные помидоры известного французкого художника Поля Сезанна очень понравились его коллеге скульптору Огюсту Ренуару. Приводим подробный их рецепт.

ИНГРЕДИЕНТЫ

9 крупных помидоров

4 зубчика чеснока

4 ст л оливкового масла

1 пучок петрушки

3 ст л панировочных сухарей

2 ст л соли

молотый черный перец по вкусу

Приготовление

Вымойте, тщательно обсушите и разрежьте помидоры пополам. Натрите срезы солью и положите половинки (выпуклой стороной вверх) на решетку. Под ней надо поставить тарелку. Через 15 минут немного надавите на помидоры пальцами, чтобы стек лишний сок.

Смажьте противень оливковым маслом и выложите на него помидоры (выпуклой стороной вниз).

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Раздавить чеснок и нарежьте петрушку. Смешайте их и добавьте немного молотого перца. Готовую смесь распределите на помидорах, после чего обильно полейте их маслом и посыпьте панировочными сухарями.

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Запекайте помидоры до появления золотистой корочки - не более 25 минут.

Подают это блюдо как горячую закуску или гарнир к рыбе или мясу. Подают с хрустящим багетом.

19 апреля празднуют чесночный день. Родиной этого растения считают ущелья Тянь-Шаня и Памира, которые находятся в Центральной Азии. Местные жители и Иранцы быстро распознали не только вкусовые, но и лечебные свойства чеснока. Из него изготавливали настойки против простуды и лечили раны.

Добавляли в пищу и даже применяли, как оберег от нечистой силы. Считалось, что резкий аромат способен отогнать злых духов.

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