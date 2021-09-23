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суббота, 25 сентября 2021 02:28

Взрыв вкуса: как приготовить фаршированные сырники по рецепту Клопотенка

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Взрыв вкуса: как приготовить фаршированные сырники по рецепту Клопотенка
Время приготовления 17 мин. Фото: klopotenko.com

Если классические сырники надоели, блюдо можно разнообразить начинками. Вариантов много: шоколад, ягоды, кусочки фруктов или сгущенное молоко. Все зависит от вкусовых предпочтений семьи.

"Сегодня дам вам замечательный рецепт сырников на сковороде. Их секрет в том, что это будут сырники, фаршированные вареной сгущенкой. Такой сырник с начинкой обязательно станет одним из ваших любимых, ведь к нему можно не подавать сметану или варенье, роль соуса будет играть начинка, что вытекать изнутри. Обязательно приготовьте эти необычные и очень вкусные сырники", - рассказал шеф-повар Евгений Клопотенко.

Ингредиенты:

творог 9% - 330 г

мука - 90 г

соль - щепотка;

сахар - 1 ст. л.;

яйцо - 1 шт.;

вареное сгущенное молоко - 6 ч. л.;

масло - по вкусу.

Приготовление:

Смешать творог, яйцо, сахар, соль и муку. Замесить тесто. Сформировать сырники, приплюснуть и выложить чайной ложкой начинки. Слепить края и повторно приплюснуть. Запанировать каждый сырник в муке. Обжарить на сковороде с обеих сторон до готовности.

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Кофейные коктейли особенно популярны осенью. Ведь не только согревают, но и бодрят. При этом не требуют сложного процесса приготовления и большого количества ингредиентов. Все быстро, просто и вкусно.

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